CHP Hopa İlçe Başkanı Aydemir: "Mutlak Butlan Kararını Tanımıyoruz"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, yaşananların yalnızca CHP'yi değil, tüm siyasi yapıyı hedef aldığını ifade ederek, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz" dedi.

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, partilerine yönelik mutlak butlan kararı ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aydemir, "mutlak butlan" kararı ile sadece CHP'ye değil, demokrasiye, hak, hukuk ve adalete inanmış, bu yolda yürümüş kişilere yapılmış bir darbe olduğunu kaydetti.

CHP'nin 103 yıllık bir tarihi olduğunu ve çok badirelerden geçtiğini anlatan Aydemir, "CHP baraj altında da kaldı, kapatıldı da ancak hiçbir zaman bu tür bir darbeyle karşı karşıya kalmadı. Bu darbenin asıl nedeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yerel seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu başarıyla birlikte halkın bize olan inancı arttı ve bir iktidar yürüyüşü başladı. Halk inandı" diye konuştu.

"BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

"Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte masa başında, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaseti aşarak halkın içine indi ve halkla bütünleşt" diyen Aydemir, "Halkın gerçek sorunlarına dokunduğu için, önümüzdeki süreçte de halkla birlikte iktidara yürüyeceğine olan inanç güçlendi. Bu nedenle maalesef iktidar partisi tarafından bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu süreç hem iktidar tarafından hem de iktidarla iş birliği yapan Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yürütüldü. Beni en çok üzen de budur. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce kurduğu iki büyük eserinden biridir. Biz bu eseri sonuna kadar koruyacak, kollayacak ve geri almak için mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi kazanacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı."

"ÖZGÜR BAŞKAN'IN YANINDAYIZ"

Hopa İlçe Başkanı olarak "mutlak butlan" sürecinde kendilerine gelecek herhangi bir görevi kabul etmeyeceklerini vurgulayan Aydemir, "Tüm Artvin kamuoyuna bildiriyorum. Özgür Başkanımızla ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin sonunda güzel günleri göreceğimize inanıyorum. Özgür Başkanın yanındayız. Ekrem Başkan ile tutuklu diğer belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla ve yol arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağımıza inanıyorum. Artvin'deki tüm Cumhuriyet Halk Partililere ve tüm yurttaşlara sesleniyorum, karamsarlığa kapılmayın. Umutsuzluk bizde yok. Çünkü umudu büyüterek bu karanlık ablukayı ortadan kaldıracak ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız" dedi.