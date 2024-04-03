Yerel

CHP İskenderun Belediye Başkan Adayı Duduoğlu, seçim sonuçlarına itirazda bulundu

HATAY - Hatay'da İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlar göre bin 77 farkla 2. sırada tamamlayan CHP'den Mehmet Duduoğlu sonuçlara itirazda bulundu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden İskenderun İlçe Belediye Başkan Adayı olarak giren Mehmet Duduoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi bin 77 oy geride tamamlayan CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, sonuçlara itiraz ettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Duduoğlu, yaptıkları itiraz hakkında açıklama yaptı.

CHP İskenderun Belediye Adayı Duduoğlu, "31 Mart'taki seçimlerde sandıklardan çıkan sonuçlarda 1077 oyla geride olarak belirlendim fakat biz bunu kabul etmedik. Bugün itirazlarımızı yaptık. İskenderun'da bir ve ikinci seçim kurullarına yaptığımız itirazlarla seçmenin hakkını korumaya karar verdik. Bunda kararlıyız ve itirazlarımıza devam edeceğiz" dedi.