CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu\'nun konserine katıldı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı. Tugay, 'Burada yaşayan, İzmir'in havasını alan herkes, demokrat, cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü oluyor. Bu da kenti, dünyanın en güzel yerlerinden biri haline getiriyor' dedi.

23.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı. Tugay, "Burada yaşayan, İzmir'in havasını alan herkes, demokrat, cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü oluyor. Bu da kenti, dünyanın en güzel yerlerinden biri haline getiriyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı. Tugay, koronun Öznur Korkmaz'ın şefliğinde konuk sanatçı Gamze Matracı'nın katılımıyla seslendirdiği şarkılara eşlik ettik.

Birbirinden güzel Balkan ezgilerinin seslendirildiği ve Balkan halk oyunlarının sahnelendiği programda salonu Boşnakça "dobra vece" (iyi akşamlar) diyerek selamlayan Tugay, "Salona girer girmez doluluğunu görünce dedim ki bu salonu büyütmek lazım" sözleri alkış aldı.

Başkan Tugay, Karşıyaka'nın güzelliklerini İzmir geneline yaymak istediğini belirterek, şu sözlerle destek istedi:

"Geçen 5 yıl içinde dünyanın en güzel ilçelerinden biri olduğunu düşündüğüm Karşıyaka'da, sizlere hizmet etmiş olmaktan dolayı gurur duydum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl inanıyorum, sizler bize destek olacaksınız bu görevi bize vereceksiniz, Karşıyaka'nın bu güzelliklerini bütün İzmir'e taşıyacağız. Bu arada beni terbiye eden bir Balkan kızını sevgili eşimi Öznur hanımı buraya çağırmak istiyorum. Terbiye derken yanlış anlamayın sadece severek, sevgisiyle terbiye etti."

Karşıyaka'da nüfusun yüzde 60'ının Balkan göçmeni olduğunu belirten Tugay, "Burada yaşayan, İzmir'in havasını alan herkes, demokrat, Cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü oluyor. Bu da kenti, dünyanın en güzel yerlerinden biri haline getiriyor. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserine katıldı - Son Dakika
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