CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Kemalpaşa'da Muhtarlarla Buluştu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da muhtarlarla bir araya geldi. İlçe ile ilgili projelerini anlatan Başkan Tugay, "Kemalpaşa'yı İzmir'e bağlayacak hafif raylı sistem projesi var. İlçenin bu ihtiyacının farkındayım. Benim de size vaadim olsun, o projeyi tamamlayacağız. Kimseye bağlı olmadan İzmir'i kalkındıracağız." dedi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Nazarköy'de düzenlenen toplantıya Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar da katıldı.
Tugay burada yaptığı konuşmada, Kemalpaşa'da yaşayan herkese hizmet edecek projelerinin hazır olduğunu anlatarak, "Her bölgesini ayrı sevdiğim bu kentte çok çalışacağım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak altyapı, üstyapı, sosyal belediyecilik ve kalkınma belediyeciliği konusunda hizmet etmekten onur duyacağım." dedi.
"KIRSAL KALKINMA DESTEKLENMELİ"
Tugay, takım ruhuyla çalışan iki başkanın o şehrin kaderini değiştirebileceğini vurgulayan Tugay, "Ben Mehmet Başkanıma çok güvendim. Biz Kemalpaşa'nın kaderini değiştiririz. Vatandaşın derdi sıkıntısı bizim de derdimiz sıkıntımız olacak. Kemalpaşa'yı İzmir'e bağlayacak hafif raylı sistem projesi var. İlçenin bu ihtiyacının farkındayım. Benim de size vaadim olsun, o projeyi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Kemalpaşa'nın önce tarım sonra sanayi açısından İzmir'in can damarlarından biri olduğunu belirten Tugay, "İzmir için çok önemli bir belde. Bu niteliklerinin güçlendiğini görüyoruz. Sanayi özellikle çok gelişti ve büyüdü. Tarım alanında önemli bir potansiyele sahip. Kırsalda kalkınmayı destekleyeceğiz. Üretilen ürünün markalaşmasını, bunun da yüksek katma değerde satılmasını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.
"KİMSEYE BAĞLI OLMADAN İZMİR'İ KALKINDIRACAĞIZ"
Hem elektriğin hem de akaryakıtın çiftçinin ve yurttaşların üzerinde yük olduğunu ifade eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doğru tarım teknikleri için bilgi sahibi insanlardan yararlanmak, planlama yapmak, ne zaman nereye ne ekeceğimizi bilmek, mahsulü soğuk hava depolarında saklamak ya da hızlıca pazarlamak, buradaki zincirleri kırmak önemli. Tarım ve sanayi ile kalkınmak için kime ne destek vermemiz gerekiyorsa bu desteği vereceğiz. Kimseye bağlı olmadan İzmir'i kalkındıracağız. Bölge şehirleri birbirini tamamlayan şehirler olacak. Dolayısıyla bu kadar çok işsizimiz olmayacak, emekle üretilen ürünler üç kuruşa satılmak zorunda kalmayacak. Sanayiyi de ticareti de birbirine destek olacak şekilde yapacağız. Ben milletimizin her şeyi başarabileceğine yürekten inanıyorum. Akıllı, becerikli, başarılı, deneyimli insanlarımız var. Ne kadar vatansever olduğunuzu biliyorum çünkü içinizde yaşıyorum."
TÜRKMEN PROJELERİNİ ANLATTI
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da İzmir'i ve 30 ilçeyi CHP'li yerel yöneticilerin önderliğinde daha güzel yerlere taşımak istediklerini söyledi.
CHP'nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen de 31 Mart'tan sonra ilçeye en güzel hizmeti sunmak için iyi bir ekip kurduğunu belirterek, "Şehir içi ulaşım sorunumuz var. Ücretsiz ring seferleri yapacağız. Yaşlı bakımevi kurmak istiyorum. Belediye denetimli güzel bir bakımevi yapacağız. Yollarımız merkezlerde çok dar. İmar planını düzgün yaparsak Kemalpaşa'mızda uzun süre sıkıntımız kalmayacak." dedi.
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Kemalpaşa'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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