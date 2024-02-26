CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Esnaf Ziyareti Yaptı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, İzmir'in parlayan bir yıldız haline geleceğini belirtti.

26.02.2024 18:53  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ile Çeşme'de esnaf ziyareti yaptı. Tugay, "Halkımızın bizden ne istediğini biliyoruz. Onu yerine getirmek için ful enerji doluyuz ve sahalardayız. Bu buluşmalarımız her zaman devam edecek, seçimden sonra da devam edecek. İzmir'imiz çok daha parlayan bir yıldız halinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın gurur şehirlerinden birisi olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme'de esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tugay, İzmir'in dört bir köşesinde seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Urla'daydık. Öğleden sonra Çeşme'ye geldik. Urla'daki coşkudan sonra buradaki bu kalabalığı, coşkuyu görmek istedik böyle yağmurlu bir havada olmasına rağmen. Bizleri tabii ki hem çok mutlu ediyor hem de çok umutlandırıyor. İzmir'de ve Çeşme'de seçimi kazanacağımıza dair hiçbir şüphe içerisinde değiliz Ama burada sadece seçim çalışması yapmıyoruz. Halkımızla bütünleşme, yürek, yüreğe beraber geleceğe yürüme süreci yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde seçime kadar değil sadece seçimden sonra da İzmir'in bütün sorunlarına, bütün sıkıntılarına beraber çözüm ürettiğimiz her zaman karşılıklı bir aile bütünlüğü içerisinde, dayanışma içerisinde olacağımız bir çalışma yürüteceğiz, süreç yürüteceğiz. Bizler İzmir'in evlatlarıyız. Bizler Türkiye'ye yürekten bağlı insanlarız. İnsanlarına sevgi ve saygıyla bağlı. Ülkesine çok derin bir inançla bağlı insanlarız. Dolayısıyla halkımızın bizden ne istediğini biliyoruz. Onu yerine getirmek için ful enerji doluyuz ve sahalardayız. Bu buluşmalarımız her zaman devam edecek, seçimden sonra da devam edecek. İzmir'imiz çok daha parlayan bir yıldız halinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın gurur şehirlerinden birisi olacak" dedi.

Tugay'ın ardından konuşan Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli şunları söyledi:

"Sokaktaki heyecanı her gün daha fazla hissediyoruz. 1 Mart'ta zaten bir proje lansmanımız olacak. Orada da Çeşme'ye dair bütün vizyonumuzu, gelecek planlamalarımızı, şehir planımızı ve daha da önemlisi Çeşme'yi on 12 ay yaşayabilecek bir ilçeye dönüştürmek için nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bütün halkımızla paylaşacağız. Cemil Başkanımızın önderliğinde ve vizyonunda. Kendisi gerçekten Çeşme'ye çok önem veren bir büyük büyükşehir belediye başkanı sık sık temas halindeyiz. Özel olarak ilgileniyor bölgemizle ve biz de bunun kıymetini bilip kendisine en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Ortak bir vizyonla Çeşme'yi hak ettiği değere kavuşturacak adımları atacağız. Eski tip foseptik olan bölgeyiz biz hala. Bu nedenle 21.yüzyıl teknolojisi kanalizasyon sistemine taşıyacak ve etap etap Çeşme'nin bütün altyapısını değiştirecek projeleri büyükşehrimizde ortaklaşa olarak gerçekleştireceğiz. Ulaşıma dair yeniden rotalama yapacağız. Bunun için şoförler odası başta olmak üzere birçok grubumuzla bir araya gelip Çeşme için yeni rotalamayı nasıl yapacağımızı ve bunu nasıl kabul ettireceğimize dair bir vizyon ortaya koyduk. Otopark sorunu var. 2 tane büyük otopark projemiz var. Bunu üçe çıkarabilir miyiz diye bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunun kararını vermiş olup zaten halkımızla paylaşıyor olacağız. En çok en yoğun gelen üç sıkıntı bunlar. En çok sokakta biz, halkımızla bir araya geldiğimizde bize en çok altyapıya dair, ulaşıma dair ve otopark sıkıntısına dair sorunlarını iletiyorlar. O nedenle de öncelikle bunu müjdelemiş olayım."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Esnaf Ziyareti Yaptı
Kaynak: ANKA

Lal Denizli, Cemil Tugay, İzmir, Çeşme, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
    18:58 Galatasaray-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek.

  • Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
    18:47 Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

    Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.

  • Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
    18:00 Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

    31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.

  • Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
    17:30 Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

    Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

  • Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi
    17:30 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

  • Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
    17:30 Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.

  • Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar
    17:15 Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar

    Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

  • 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı
    17:10 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı

    Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 19:23:29. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement