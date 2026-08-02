CHP İzmir\'de İlçe Başkanlıklarına Yeni Atamalar Yapıldı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanlıklarına yeni görevlendirmeler yaptı. İl Başkanı Gümrükçü, daha önceki açıklamalarında da örgüt kadrolarında ve çalışmalarında boşluğa izin vermeyeceklerini açıkladığını ifade ederek, "İzmirlilere ve örgütümüze verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda, ilçe başkanlıklarına yeni görevlendirmeler yapıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı açıklamada, daha önceki açıklamalarında da ifade ettikleri üzere, parti örgütünün hiçbir kadrosunda ve yürüttükleri saha çalışmalarında tek bir anlık boşluğa dahi izin vermeyeceklerini söyledi. Gümrükçü, "Bugün aldığımız kararlar, İzmirlilere ve büyük örgütümüze verdiğimiz sözün arkasında durduğumuzun somut bir göstergesidir. Bizler, kişilere veya makam koltuklarına değil, Altıok'a, CHP'ye, İzmirli hemşehrilerimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeye, Kurucumuz ve Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tüm değerlere sadakatle bağlıyız" diye konuştu.

"102 YILLIK ÇINARDAN 1-2 DAL KIRDIK DİYE SEVİNENLERİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ" "

Yollarına doğrudan örgütün içinden çıkmış, liyakatli ve parti bayrağını en yukarıda tutacak isimlerle ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Gümrükçü, "'Ben olmazsam CHP olmaz' diyenlerin, anlık bir rüzgarla koca bir çınarı yıkabileceklerini sananların ve özellikle parti elitleri arasından kişisel ikballeri uğruna partisini terk edenlerin planları tamamen suya düşmüştür. 102 yıllık bir çınardan 1-2 dal kırdıkları için sevinenler, bu dev çınarın her gün yeni ve taze filizler verdiğini, köklerinin savaş meydanlarında, Cumhuriyetin kuruluş harcında olduğunu unutmuşlardır."

İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, ilçe başkanlıklarında göreve atanan ilçe başkanları şu isimlerden oluştu:

"Aliağa İlçe Başkanı Engin Gündüz, Kiraz İlçe Başkanı Musa Yigen, Torbalı İlçe Başkanı Bekir Özel, Kınık İlçe Başkanı Salim Yılmaz, Narlıdere İlçe Başkanı Serkan Çağlar, Urla İlçe Başkanı Bülent Köklü, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ozan Yalçın, Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum, Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu."