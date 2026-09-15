CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den siyasi partilere nezaket ziyareti - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den siyasi partilere nezaket ziyareti

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü\'den siyasi partilere nezaket ziyareti
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Ortak Akıl ve Nezaket Ziyaretleri" kapsamında Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa ve Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan'ı ziyaret etti. Gümrükçü, ideolojik farklılıkların hizmete engel olmaması gerektiğini vurgulayarak toplumun kutuplaşma değil uzlaşı beklediğini söyledi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Ortak Akıl ve Nezaket Ziyaretleri" kapsamında kentteki siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretler doğrultusunda Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa ve Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan'ı parti binalarında ziyaret eden Gümrükçü, siyasette diyalog ve nezaket vurgusu yaptı.

"İDEOLOJİK FARKLILIKLAR HİZMETE ENGEL OLMAMALI"

Farklı siyasi kulvarlardaki partilerin halkın menfaati doğrultusunda bir araya gelebilmesinin önemine dikkati çeken CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak önce İzmir, sonra Türkiye için ortak akılla yol almak istiyoruz. Siyasette rakip olmak ve ideolojik farklılıklar taşımak, bizden çözüm ve hizmet bekleyen milletimiz için bir araya gelmemize asla engel olmamalıdır. Çünkü toplum kutuplaşma, kavga değil uzlaşı ve çözüm bekliyor. CHP olarak kuruluşumuzdan gelen birleştirici ve uzlaşıcı tavrımızı bugünde sürdürme konusunda kararlıyız. Bu yolda kendi kazancımızı veya kaybımızı değil milletimizin ve ülkemizin kazancını, huzurunu düşünürüz."

"KUTUPLAŞMANIN BEDELİNİ BÜTÜN ÜLKE ÖDÜYOR"

Siyasetin mevcut dilini ve ayrıştırıcı üslubunu eleştiren Gümrükçü, kutuplaşmanın topluma zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kutuplaşma, kötüleme ve kendi dışındaki tüm görüşleri yok saymanın bedelini bugün maalesef tüm ülke ödüyor. Bugün ziyaret ettiğim Sayın İl Başkanlarımızla birlikte aynı tuzağa düşmeme konusunda hemfikiriz. Türkiye için kötü gidişatı ortak akılla ve uzlaşıyla sonlandıracağız. Seçim vakti geldiğinde elbette yarışacağız; ancak bu yarış siyasi etiğe uygun, adil ve temiz bir yarış olacak. Bu bağlamda görüşlerimizi dinleyen, destek veren Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Sayın İhsan Sefa ve Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Cemal Arıkan'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İzmir'de tüm siyasi partilerin diyalog halinde olmasını sağlamak için önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerimiz sürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den siyasi partilere nezaket ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den siyasi partilere nezaket ziyareti - Son Dakika
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