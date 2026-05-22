Butlan kararı, İzmir CHP\'de bayramlaşma törenini iptal ettirdi

22.05.2026 10:31  Güncelleme: 10:32
CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı bayramlaşma törenini iptal ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'ı mutlak butlanla iptal etmesine karşı basın açıklaması yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği geleneksel bayramlaşma törenini iptal ederek yargının verdiği mutlak butlan kararına karşı basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aldığı kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Bu karar doğrultusunda, genel başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti organlarının görevi devralmasına hükmedildi. Bu kapsamda CHP İzmir İl Başkanlığı, daha önce 22 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te yapılacağını duyurduğu geleneksel bayramlaşma programını iptal ettiğini bildirdi. İl başkanlığından yapılan yeni bilgilendirmede, bayramlaşma yerine saat 18.30'da il binası önünde parti örgütleri, belediye başkanları ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin katılımıyla bir buluşma gerçekleştirileceği kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

