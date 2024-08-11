Yerel

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de partililerle buluştu. Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında, Trakya'da ve Anadolu'da görev almaya devam edeceğiz. Partimizin iktidarını sağlamak, yıllardır süregelen iktidar özlemini gerçekleştirmek için çalışacağız. Sizinle birlikte sahaya inip sesimizi yükselttik. Osmaniye'deki hak mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Osmaniye'de partililerle buluştu. Kaya, desteleri için partililere teşekkür etti.

Çocukluğundan bu yana Cumhuriyet Halk Partili olduğunu söyleyen Kaya, "Kimi zaman babamla yoldaşlık yaptınız, kimi zaman annemle yoldaşlık yaptınız, kimi zaman abimle yoldaşlık yaptınız. Şimdi de çok şükür Allah kısmet etti ben sizlerle yoldaşlık yapıyorum. Aslında çok uzun zamandır bir halk mücadelesi veriyordum sizlerle. Alanlarda Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımızla Osmaniye Tabip Odası olarak mücadele ediyorduk. Sonrasında da esas yuvam olan, esas kalbimin attığı, ruhumun ait olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle çalışmak nasip oldu" dedi.

"Mağdur kadınların, çocukların, gençlerin sesi olduk"

"Osmaniyemiz bizim zor bir bölge. Zor ama güç olmadı. Çalışırsanız insan odaklı toplum halk odaklı, insan mağduriyeti hakları söz konusu olduğunda her daim biz alanlarda olduk. Mağdur kadınların, çocukların, gençlerin sesi olduk. Bugüne kadarki çalışmalarında hep sahada olduğunu, mazlumun sesi olduk. Bugüne kadar ki çalışmalarımız ulusalda ses getirdi" diye konuşan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu süreçte genel başkanlık kurultayından sonra kadın kolları kurultayı da gerçekleşti ve burada da bir değişim talebi ön plana çıktı. Sayın Genel Başkanımız, sahada ve alanlarda olduğumu, arkadaşlarımın hep benden bahsettiğini dile getirdi ve bu konuda düşüncemi sordu. Çünkü birçok milletvekili arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine mensup olan birçok partilimiz, bu durumu dile getiriyordu. Ben de düşündüm; Osmaniye'de verdiğimiz bu mücadeleyi bu çalışma modelini diğer illere de yayılması gerekiyordu. Türkiye'nin dört bir yanında hazır olmamız gerektiğini fark ettik, çünkü 'geçim yoksa seçim var' dedik. Bunu dediysek Türkiye'nin dört bir yanında seçime hazır olmamız gerekiyor. Kadınların evlere rahatça girebildiğini, konuşabildiğini ve iletişim kurabildiğini biliyoruz. Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk defa oy verenlerin büyük bir çoğunluğunun kadınlar olduğunu, üstelik bu kadınların diğer partilerden gelenler olduğunu da unutmamalıyız. Bu kadınlarla bir araya gelmemiz, onları bulmamız gerekiyor; onların bizi bulmasını beklememeliyiz. Partimizin içerisinde uzun istişareler sonucunda, adaylık kararını aldıktan sonra, bütün parti büyüklerimizle konuşarak bu yola çıktık."

"Partimizi iktidara taşıyacağız"

Hedeflerinin CHP'yi iktidara taşımak olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında, Trakya'da ve Anadolu'da görev almaya devam edeceğiz. Partimizin iktidarını sağlamak, yıllardır süregelen iktidar özlemini gerçekleştirmek için çalışacağız. Sizinle birlikte sahaya inip sesimizi yükselttik. Osmaniye'deki hak mücadelesine devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle, her zaman sahada, Osmaniye'de olacağız. Osmaniye'de yine sahada olacağız; köy çalışmalarımıza, hane ziyaretlerimize ve kırsaldaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hiç kimse Osmaniye'nin geri planda kalacağını düşünmesin. Depremle yıkılan, hep göz ardı edilen Osmaniye'nin sorunları da benim sorumluluğumda. Bu bir buçuk yılda sadece çarşının bir planı çıkmış; yapılması kaç yıl sürecek merak ediyorum. Osmaniye kamuoyuna soruyorum. Bakanlığa soruyorum. Bir Ekim itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında, Osmaniye'nin sorunlarını daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Bu süreçte bana destek olan, yanımda duran bütün Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarıma teşekkür ederim."