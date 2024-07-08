CHP Kadın Kolları Genel Başkanı: Cumhuriyet, Atatürk düşmanları kadınların haklarını gasbetmeye devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı: Cumhuriyet, Atatürk düşmanları kadınların haklarını gasbetmeye devam ediyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muğla İl Kadın Kolları kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının kadınların haklarını gasbetmeye devam ettiğini söyledi. Nazlıaka, kadınların emeğini ve çalışmalarını önemsediğini belirterek, Tüzük Kurultayı sonrasında Kadın Kollarının yetkisinin ve bütçesinin olacağını umut ettiğini ifade etti. Ayrıca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, hükümetin kadın haklarına yönelik olumsuz adımlarını eleştirdi ve bu cümleleri kuranları ilk seçimlerde tarihin sayfasında sileceklerini söyledi.

08.07.2024 18:35
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin Muğla İl Kadın Kolları kongresinde yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, Atatürk düşmanları kadınların haklarını gasbetmeye devam ediyor" dedi.

CHP'nin Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı Genel Kurulu, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"31 Mart'ta bu kadar değerli bir başarı elde edildiyse bunda şüphesiz Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin, Meclis grubumuzun ve örgütümüzün önemli bir katkısı var ama kadınların bambaşka bir emeği var. Çünkü kadınlar beklentisizce çalışıyor ama benim görevim kadınların bu beklentisizce yapmış oldukları çalışmaları, bu emeği layık olduğu yere tutundurmak. Çünkü ben uzun yıllardır kadın mücadelesinin içinde yer alan bir kız kardeşinizim siyasete de kadın kollarında başlamış olan bir kız kardeşinizim. Onun için yaşadığınız sorunları bire bir yaşamış ve çözüm önerilerini de son derece netleştirmiş olan bir dava arkadaşınızım. Eylül ayında yapılacak olan Tüzük Kurultayı için bir çalışma yaptık. Umut ediyorum ki bu kurultaydan sonra Kadın Kollarımızın yetkisi de olacak, bütçesi de olacak protokolde hak ettikleri yerleri olacak."

"Kadınların 3 kuruşluk nafakalarına el koydular"

Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, "Cumhuriyet, Atatürk düşmanları kadınların haklarını gasbetmeye devam ediyorlar. ÇEDES diye bir projeyi hayata geçirdiler. Bugün okullara imamları soktular. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını düşürecek olan 4+4+4 sistemini getirdiler. İlkokuldan itibaren hafızlık eğitimi görenleri örgün eğitimin dışında tuttular. Yetmedi, kadınların şiddet gördüğü durumda bakan, şiddeti tolere edilebilir oranda arttırmayı taahhütledi. Bir başka bakan, çocuk istismarı vakalarında utanmadan çocuğun rızasından bahsedebildi. Kadınların 3 kuruşluk nafakasına göz koydular. Bizim eşit yurttaşlık teminatımız olan 17 Şubat 1926'da kabul edilip 2002 yılında da daha da güçlendirilmiş olan Medeni Kanun'a göz koyan Bakan, 'Medeni Kanunu sil baştan yazacağız' demeye utanmadı. Biz bu cümleyi kuranları ilk seçimlerde tarihin sayfasında sileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, Muğla, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı: Cumhuriyet, Atatürk düşmanları kadınların haklarını gasbetmeye devam ediyor - Son Dakika

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