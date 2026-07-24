CHP Kadın Kolları'nda Görevden Alma Krizi - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'nda Görevden Alma Krizi

CHP Kadın Kolları\'nda Görevden Alma Krizi
24.07.2026 10:32
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Meliha Yıldırım, görevden alma kararını şaşkınlıkla karşıladı ve aceleyle hazırlandığını belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Görevden alınan CHP Isparta Kadın Kolları Başkanı Meliha Yıldırım, görevden alma yazısında eski yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin de yer aldığını belirtek, "Büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın isimlerine bile bakmadan bir önceki yönetim kurulundaki arkadaşların benimle birlikte görevden alındıklarına dair yazıyı gönderiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından 17 Temmuz'da görevden alınan CHP Isparta Kadın Kolları Başkanı Meliha Yıldırım, görevden alınma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılının kasım ayından bu yana CHP Isparta Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğünü anlatan Yıldırım, "Görevimden 17 Temmuz itibarıyla alınmış bulunuyorum. Beni görevden almaları bir onurdur, bir gururdur. Lakin burada trajikomik bir olay var. Salı gelen görevden alınma yazısında gördüklerime inanamadım. Çok büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Görevden kadın kolları başkanı olarak beni alıyorlar. Fakat yönetim kurulu üyeleri olarak da benden bir önceki dönemdeki kadın kolları başkanımızın yönetim kurulundaki çok kıymetli arkadaşlarımızı görevden alıyorlar. Bu acelenin sebebi nedir çok merak ediyorum. Bu kadınlardan bu kadar mı çok korkuyorsunuz ki görevden alma işini bile doğru dürüst beceremiyorsunuz" dedi.

"YÖNETİM KURULUNDAKİ İSİMLERE BİLE BAKMADAN YAZI GÖNDERİLMİŞ"

Görevden alma yazısının aceleyle hazırlandığını öne süren Yıldırım, "Bu kadar alelacele görevden alma işini dahi düzgün yapamıyorsunuz. Konuya bu kadar mı ilgisizsiniz? Yani büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın isimlerine bile bakmadan bir önceki yönetim kurulundaki arkadaşları benimle birlikte görevden alındıklarına dair yazıyı gönderiyorsunuz bize" ifadelerini kullandı.

"BU KARARI TANIMIYORUM"

Görevden alınma yazısını yırtan Yıldırım, "Ben bu butlan yönetimini kesinlikle tanımıyorum. Benim seçilmiş Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'dir. Seçilmiş Genel Başkanım, Kadın Kolları Genel Başkanım Asu Kaya'dır. Şu anda atanmış olarak gelen genel başkanların hiçbirisini tanımıyorum. Bu kararı da tanımıyorum. Zaten kararda gördüğünüz üzere son derece alelacele alınmış, incelenmeden gönderilmiş bir karardır. Biz bu kararı kesinlikle tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel, Son Dakika

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