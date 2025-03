CHP Kadın Kolları'ndan 8 Mart Mesajı

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kadın Kolları yönetiminden Hatice Kara, "Cumhuriyetin kuruluş taşlarını döşeyen özgür kadınların bugün getirilmek istendikleri nokta, dünden bugüne artmaya devam eden kayıplarımızda görülmektedir. 22 yıllık karanlık iktidar, kadınları karanlığa mahkum etmekten bir adım geri durmamıştır" dedi.

CHP Kadın Kolları, ülke genelinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle eş zamanlı açıklama yaptı. Osmaniye İl Kadın Kolları yönetiminden Hatice Kara, şunları söyledi:

"Her sene bugün, dünyanın her yerindeki kadınlar, 8 Mart günü New York'ta hakları için direnirken yanarak hayattan koparılan 129 yol arkadaşımızı kaybetmenin başlattığı mücadele ve isyandan bahsederek konuşmasına başlar. Bugünün anlam ve öneminin acıdan, isyandan, kayıptan ve mücadeleden ortaya çıktığı vurgulanır. Her yıl bugün, 'kadın mücadelesini büyütme ve umudu örgütleme' günü olduğu vurgulanarak, canı ile en büyük bedeli ödeyen işçi, emekçi kadınların mücadelesini yaşatma sözü verilir. Cumhuriyet'in kuruluş taşlarını döşeyen özgür kadınların bugün getirilmek istendikleri nokta, dünden bugüne artmaya devam eden kayıplarımızda görülmektedir. 22 yıllık karanlık iktidar, kadınları karanlığa mahkum etmekten bir adım geri durmamıştır.

"Kadınlar erkek işçilerle eşit ücret alamamaktadır"

2020 yılına kadar kadın cinayetleri ve tecavüz vakaları binde 1400- 1500 düzeyinde artmıştır. 2008 ve 2024 yılları arasında, 16 yılda bilinen 4 bin 867 kadın katledilmiştir. 2021 yılından beri kadın cinayetleri yüzde 162, şüpheli kadın ölümleri neredeyse yüzde 100 artmıştır. 2024 yılı, en çok kadın ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. 2025'in ilk 2 ayında ise bilinen 49 kadın cinayeti işlenmiş ve 53 şüpheli ölüm gerçekleşmiştir. Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılmamakta ve kadın oldukları için ayrımcılığa uğrayarak, erkek işçilerle eşit ücret alamamaktadır. Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın gölgesinde bırakılmak istenen kadınların emeği her gün biraz daha görünmez kılınmaktadır. Cam silerken düşen, tarla biçerken yaralanan ve sigortasız işlerde zarar gören kadınların görünmez emeği rakamlarla bile doğru ifade edilmemektedir.

"Biz kadınlar dün de vardık yarın da var olacağız"

Bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu basın açıklamasını sözlü saldırıya ve şiddete uğramış veya uğrama noktasına gelmiş, ancak doğruları söylemekten bir adım geri durmamış kadınlar ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Yaşama hakkını savunduğu için hakaret işiten, eşit işe eş değer ücret dediği için öldürülmek istenen, ancak bir adım geri durmayan kahraman kadınlar bu basın açıklamasını balkonlardan haykırmaya, sokaklara kazımaya devam edecektir. Biz kadınlar; Fransız Devrimi'nden dünya savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesi'nden Cumhuriyet Devrimi'ne, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız."