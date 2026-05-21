CHP Kurultayı İptaline Tepki

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından parti üyelerini il başkanlığına davet ederek, "Bugün partimize yönelik yapılmak istenen müdahalelere karşı dayanışmamızı daha da büyütme günüdür.Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlü gücünü teslim alamaz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi "mutlak butlan" kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döneceği belirtilen karara CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'tan tepki geldi.

Türktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarımız ve üyelerimiz, bugün partimize yönelik yapılmak istenen müdahalelere karşı dayanışmamızı daha da büyütme günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, mücadeleden, örgütlü güçten ve halkın iradesinden doğmuş büyük bir çınardır. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası birlik ve beraberliğimizi göstermek, örgütsel dayanışmamızı güçlendirmek için tüm üyelerimizi il başkanlığımıza davet ediyoruz. Biz buradayız, birlikteyiz ve kararlıyız. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlü gücünü teslim alamaz. Omuz omuza, dayanışmayla mücadelemizi sürdüreceğiz."