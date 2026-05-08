CHP'li Karaoba Burdur'da Konuştu: "Siyasi Ahlak Yasasını Mutlaka Çıkaracağız"

08.05.2026 15:32  Güncelleme: 16:16
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Burdur'daki ziyareti sırasında iktidara geldiklerinde siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını belirtti. CHP'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarını ve Burdur'daki programlarını anlattı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP heyetinin Burdur'a yaptığı ziyarette konuşan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, iktidarlara geldiklerinde siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını kaydetti. Burdur'da hazırlanan program dahilinde kenti gezeceklerini anlatan Karaoba sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Burdur'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve il örgütüyle birlikte yürütülen program öncesinde CHP Burdur İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapıldı.

CHP'li Karaoba yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye genelinde kapsamlı saha çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün 81 ilde tüm milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri sahada. Zaten mitingler yapıyorduk, sahadayız ama esnafı, köylüyü yerinde görmek, STK'ları ziyaret edip sorunları yerinde dinlemek, aslında ne yapacağımızı anlatmak için sahadayız. Bana da Burdur görevi düştü. 81 il başkanı, ilçe başkanı ve örgütler çalışıyor. Genel Başkanımız haftada iki miting yapıyor ama buna rağmen AK Parti'nin tankla tüfekle bize saldırdığını, iktidarda kalmak için her türlü zulmü belediye başkanlarımıza ve örgütlerimize yaptığını hep birlikte görüyoruz. Ama biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bir önceki genel seçimin muhalefeti ama geçen yerel seçimin birinci partisi, yüzde 38 ile Türkiye'nin birinci partisi ve bir sonraki genel seçimin de iktidar partisi olarak kendimizi görüyoruz ve sahada izliyoruz. Sahadaki izlenimlerimizi Genel Başkanımıza da genel merkeze de ileteceğiz. Haftaya ben Muğla'dayım. Bütün milletvekilleri sahada. Kendi ilinizde çalışmaya izin verilmiyor, başka bir milletvekilini gönderiyorlar. Çünkü onların bakış açısıyla da farklı bir gözle ili görelim diye değerlendiriliyor."

Basında görüyorsunuz, Afyon Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği ile ilgili haberler var. Ben siyasi etik ve ahlak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında oy çalmakla, verilen oyları alıp başka bir partiye geçmek arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. O nedenle biz iktidara geldiğimizde siyasi ahlak yasasını mutlaka çıkaracağız. İnsanların bu kadar yargıyı güç olarak kullanmasını, AK Parti'nin sadece sanki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk varmış imajı vermesine karşı biz hep birlikte tek vücut olarak savaşmaya devam edeceğiz. Bugün Burdur'dayız. Hazırlanan program dahilinde Burdur'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Sahada olacağız."

Kaynak: ANKA

