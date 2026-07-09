Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'deki Tartışma... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Meclisi Provoke Etmenizi Asla Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'deki Tartışma... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Meclisi Provoke Etmenizi Asla Kabul Etmiyoruz"

09.07.2026 19:00  Güncelleme: 20:00
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CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunun CHP'yi hedef alan söylemlerine tepki göstererek, 'Din üzerinden siyaset yaparak meclisi provoke etmenizi kabul etmiyoruz. Trabzon halkı sizden hizmet bekliyor' dedi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarında AK Parti grubunun CHP'yi hedef alan söylemlerine tepki göstererek, "Din üzerinden siyaset yaparak meclisi provoke etmenizi asla kabul etmiyoruz. Trabzon halkı sizden polemik değil, hizmet bekliyor" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarında AK Parti grubunun, son günlerde kamuoyunda tartışılan komedyen Deniz Göktaş üzerinden CHP Meclis Grubu'na yönelik söylemlerle meclisi provoke ettiğini öne sürdü.

İl Başkanı Bak, büyükşehir meclis grubunda, komedyen Deniz Göktaş üzerinden meclis üyelerine hakaret edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan dün meclis grubunu provoke eden başta AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve grup başkan vekilleri Cevdet Bayraktar ve Faruk Kanca sizlere soruyorum, NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'ya adım attığında İran'la yapılan savaş anlaşmasını sona erdirip Müslüman bir ülkeye bomba yağdırırken siz neler söylediniz? Bugüne kadar defalarca kendi himayenizde olan ENSAR Vakfı'nın içerisinde çocuklara taciz, tecavüz olayları yaşanırken ve kendi bakanınızın ağzıyla bir kereden bir şey olmaz dediklerinde sizler neredeydiniz? Filistin'de İsrail'in öldürdüğü çocuklar, gençler, kadınlar, Müslümanlar öldürülürken sizler neredeydiniz? Daha iki ay önce Amerika'nın İran'daki bir ilkokulu bombaladığında yüz yetmiş altı kız çocuğu ölürken sizler neredeydiniz? O zaman Müslüman ülkeler için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez laf ettiniz mi? Bizler duymadık."

Ama şimdi Büyükşehir Meclisi'ne geldiğinde her zaman yaptığınız gibi gündemi provoke etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubuna din üzerinde dini istismar ederek saldırmanızı asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizler başından beri söylüyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Sizler Trabzon şehrine halkına hizmet etmek için varsınız. Trabzon'da halkın hassasiyetlerine din istismarı yaparak varlığınızı sürdürmeyi artık bırakın. Bu halk sizden hizmet bekliyor. Bu şehrin sorunlarını çözmek için adım atmanızı bekliyor. Bakın bu şehri yönetemediğiniz gibi bu halkın sorunlarını çözmediğiniz gibi her gün bu şehre ihanet etmeye devam ediyorsunuz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi din istismarı yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlara ve bu toplumun temel değerlerine ihanet etmeye devam ediyorsunuz. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'deki Tartışma... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: 'Meclisi Provoke Etmenizi Asla Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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