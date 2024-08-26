CHP'li Belediye Başkanından sandalye krizi - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanından sandalye krizi

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Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenlerinde, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a protokolde plastik bir sandalye ayrılması gerginliğe neden oldu. Köksal, sandalyeyi beğenmeyerek valilik personeline tepki gösterdi ve uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti.

26.08.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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CHP'li Belediye Başkanından sandalye krizi

"Bu yapılan makama saygısızlıktır"

AFYONKARAHİSAR - Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşarken, duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a törende ayrılan oturma düzeni, dikkat çeken bir duruma sahne oldu. Köksal için protokolde plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, bu duruma anında tepki göstererek valilik personeline tepki gösterdi.

"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçerek oturdu. Bu olay, törende kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

Kaynak: İHA

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