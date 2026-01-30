CHP Pm Üyesi Ertürk: "23 Yılda 5 Kilometre Yol Yapan, 40 Kilometreyi Kaç Yılda Yapar?"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray- Ortaköy yolunun yıllardır tamamlanmadığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sadece 5 kilometrelik bir yolun açılışını yaptığını söyleyerek, "Bir kasaba belediyesi açsa açılış yapmaya utanacağı beş kilometrelik yola Aksaray'ın devlet erkanını dizmişler ve yolun açılışını yaptılar. Umarım açılış için harcanan para yolun maliyetinden fazla değildir. 23 yılda 5 kilometre yol yapan, 40 kilometreyi kaç yılda yapar" dedi.

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Aksaray'da gerçekleştirdiği Ortaköy Çevre Yolu açılışını değerlendirerek eleştirilerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, belediye önünde kendisini karşılamak için bekleyen protokole yönelik, "Hayırdır, treni mi bekliyorsunuz" sözlerini hatırlatan Ertürk, "Bir Ulaştırma Bakanı da geldi, baktı, alay etti, gitti. Bundan önceki gelen de 'uzaya yol mu istiyorsunuz' diye Aksaraylıyı aşağılayarak gitmişti. Ah benim bahtsız Aksaray'ım; başka illerin kaderine yol hizmet düşer, senin kaderine de alay edilmek düşüyor" ifadelerini kullandı.

" AK Parti'nin 23 yıllık Aksaray ilişkisini yalan, dolan ve talan diye özetleriz"

AK Parti'nin 23 yıllık iktidar dönemini özetlemek gerekirse bunun üç kelime ile yapabileceğini belirten Ertürk, "AK Parti'nin 23 yıllık Aksaray ilişkisini özetleyin derseniz, yalan, dolan ve talan diye üç kelimede özetleriz. Bakanın Ortaköy yolunun açılışına geleceğini basından okuyunca, yani 23 yılda da yapılsa bir teşekkür etmek için hazırlık yapıyordum ki bir de ne görelim; o bizim 'ölüm yolu' diye tarif ettiğimiz 40 metrelik yolun açılışına gelmiyormuş bakanımız. Ortaköy'ün bir mahallesinin dışına alınan 5 kilometrelik yolun açılışına geliyormuş" dedi.

"Beş kilometrelik yolun açılışı görkemli bir açılış töreniyle açıldı"

Ertürk, açılışı yapılan yola ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Beş kilometrelik yolun açılışı görkemli bir açılış töreniyle açıldı, devlet erkanı, protokol dizilmiş. Belki bir kasaba belediyesi açsa açılış yapmaya utanacağı 5 kilometrelik yola Aksaray'ın devlet erkanını dizmişler ve yolun açılışını yaptılar. Umarım açılış için harcanan para yolun maliyetinden fazla değildir; o konuda da bir açıklama yapmalarını isteriz. Açılış için bekleyen vatandaşları onar metre arayla yola dizseniz, yolun tamamını da kaplardı. Böyle komik bir açılış töreni oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu ihale ne zaman yapıldı, maliyeti nedir?"

Aksaray'ın kanayan yarası hızlı trenin artık klasik bir yalan haline geldiğine vurgu yapan Ertürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir de Bakanımız geldiği zaman, AK Parti'nin bir klasiği olan demir yolu yalanını tekrarlayıp Aksaray'dan ayrılmış, 'demir yolunun ihalesi yapıldı' demiş. Hani, bırakın bizim buna inanmamızı, AK Parti'ye oy veren seçmenler de inanmıyor. Ama biz yine de kamuoyunu aydınlatmak adına soralım: Bu ihale ne zaman yapıldı, maliyeti nedir, hangi firma aldı, ne zaman tamamlanacak, bitim süresi nedir? Yılan hikayesine dönen, Aksaraylı üretici firmaları canından bezdiren bu yol ne zaman kullanılmaya başlayacak? Bununla ilgili de bir açıklama yapılmasını buradaki AK Parti'nin yetkililerinden bekliyoruz. Bu 5 kilometrelik yolu devlet töreniyle açanlar, herhalde böyle bir ihale yapılmış olsaydı İç Anadolu Bölgesi'ni ayağa kaldırırlardı diye düşünüyoruz. Bu da şüphelerimizi artırıyor."

"Ölüm yolu olarak anılan Ortaköy yolu 23 yıldır yapılamadı"

Aksaray kamuoyuna da seslenen Ertürk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu sorularımıza cevap beklerken, Aksaray kamuoyuna da bir matematik sorusu soralım ve konuşmamızı tamamlayalım: Ölüm yolu olarak anılan Ortaköy yolu 23 yıldır yapılmadı. O halde umudumuzu kaybetmeden soralım; 23 yılda 5 kilometre yol yapan bir iktidar, 40 kilometre yolu kaç yılda yapar? Cevabını bulmak için bir ipucu: işler dışlar çarpımı yaparak sonuca ulaşabilirsiniz."