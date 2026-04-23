CHP'li Gümüş: Ekonomik Kriz ve Zorlu Yaşam - Son Dakika
CHP'li Gümüş: Ekonomik Kriz ve Zorlu Yaşam

23.04.2026 11:45
CHP İlçe Başkanı Gümüş, marulun 80 lira, domatesin 200 lira olduğunu belirterek ekonomik durumu özetledi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, "Ekonomiyi iki kelimeyle özetleyeyim: Marul 80 lira, domates 200 lira. Başka örnek vermeye gerek var mı?" dedi.

Gümüş, ilçe başkanlığında, partisinin Karacasu yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ülkede ekonomik kriz olduğunu ifade eden Gümüş, şeker fabrikalarından limanlara, maden işletmelerinden haberleşme kurumlarına kadar pek çok değerin elden çıkarılmasının bugünkü ekonomik krizin temel nedenlerinden biri olduğunu savundu. Buna karşın, ?"Yol yaptık" denileceğini söyleyen Gümüş, "Geçmediğimiz köprülere, uçamadığımız havalimanlarına ve kullanmadığımız otoyollara hala ücret ödediğimizi hatırlatmak isterim" dedi.?

?Başkan Gümüş, Karacasu CHP İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen yerel ekonomi anketinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Ankete katılanların yüzde 58'inin asgari ücretin altında gelirle geçinmeye çalıştıklarını, yüzde 93'ünün tatile ve dışarıda yemek yemeye bütçe ayıramadığını, yüzde 65'inin kredi ve kredi kartı borcu olduğunu ve yüzde 90'ının gelecek günlerde gelirinin düzelmeyeceğine inandığını bildiren Gümüş, özetle şunları söyledi:

"?Bu basit ankette dahi görüldüğü üzere çevremizdeki insanlarımızın maddi zorluklar içinde olduğu, geleceğe dair umutlarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. İnsanlarımızın yüzleri gülmüyor. Mutsuz ve umutsuzlar."

Ekonomiyi iki kelimeyle özetleyeyim; marul 80 lira, domates 200 lira. Başka örnek vermeye gerek var mı?"

?Partisinin, yeni dönemde ekonomiyi "üreten, paylaşan ve sosyal adaleti sağlayan" bir modelle yönetmeyi vadettiğini vurgulayan Gümüş, açıklamasının sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP'li Gümüş: Ekonomik Kriz ve Zorlu Yaşam - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'li Gümüş: Ekonomik Kriz ve Zorlu Yaşam - Son Dakika
