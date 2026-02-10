Aziz İhsan Aktaş Davası… CHP Genel Başkan Yardımcısı Kayışoğlu: "İftiracılar Papağan Gibi Aynı Şeyleri Tekrarlayıp Duruyor"

Zehra Değirmenci

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, takip ettiği Aziz İhsan Aktaş Davası'na ilişkin, "Somut bir delil yok. Somut bir olgu yok. Delillerle desteklenen somut suç isnadına ilişkin veriler yok. Bu nedenle bürokratlar neyle suçlandığını bile bilmiyorlar. Bunun yanı sıra iftiracılar da bir papağanın ezberlemiş olduğu gibi aynı cümleleri tekrarlayıp duruyorlar" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki salonda yapılan duruşmaya Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da duruşmayı izledi.

Duruşmaya dair izlenimlerini paylaşan Kayışoğlu, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 8'inci ve 9'uncu gününde Silivri'deyiz. İki gündür İBB'nin ve Beşiktaş Belediyesi'nin bürokratlarının ifadeleri alınıyor, onları dinliyoruz. Avukatların çapraz sorgularına şahitlik ettik. İzlenimimiz şu, bir iddianamenin düzenlenmesi için suçun işlendiğine dair kuvvetli şüpheyle, somut delillerle somut eylemlerin belirlenmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Ama buradaki ifadelerde sorulan sorularda aldığımız izlenim şu, somut bir delil yok. Somut bir olgu yok. Delillerle desteklenen somut suç isnadına ilişkin veriler yok. Bu nedenle aslında ifade verirken bürokratlar neyle suçlandığını bile bilmiyorlar."

"Tutuklu yargılananların tutuksuz yargılanması gerekiyor"

Bunun yanı sıra iftiracılar da bir papağanın ezberlemiş olduğu gibi aynı cümleleri tekrarlayıp duruyorlar. Çünkü aslında verdikleri ifadeler kendilerine öğretilmiş olan beyanlardan ibaret, gerçeklikle ilgisi yok. Gerçeklikle ilgili olsa gerçekçi ifadeler verirler. Ama ifadeleri dinlediğimizde ezberletilmiş olduğu çok aşikar.

Bir suçun kanıtlanması, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde delillerle sabit olması gerekiyor ki karar verilebilsin. Fakat bu dosyada iki gündür takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde bırakın, kuvvetli bir şüphe bile yok iddialarla ilgili. O yüzden tutuklu yargılananların tutuksuz yargılanması, adli kontrol kararı olanlar hakkında bu kararın ortadan kaldırılması gerekiyor. Elbette adil bir şekilde yargılama yapılarak adil bir kararın verilmesini bekliyoruz bu siyasi dava neticesinde."