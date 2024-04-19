CHP\'li Meclis Üyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Cemil Bayık Dedi

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Aliağa Belediyesi CHP'li Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismine "Cemil Bayık" dedi. Doğangül, binlerce kişinin istihdam edildiği Gemi Söküm sektörüne "uyuşturucu trafiğinin durağı" iddiasında bulundu.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Aliağa'da MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Hararetli geçen Belediye Meclis toplantısına CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bölücü terör örgütünün elebaşlarından "Cemil Bayık" olarak söz etmesi damgasını vurdu.

Cemil Tugay'dan "Cemil Bayık" olarak bahsetti, herkes şok oldu

CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, belediyenin faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumun sonunda dilek ve temennileri olduğunu belirterek söz istedi. Doğangül sözlerine, "Dün veya evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bayık'ın" diyerek söze bölücü terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından birinin adıyla başladı. CHP'li meclis üyesinin bölücü örgütün eli kanlı isimlerinden birinden bahsetmesi bir anda salonda şaşkınlığa sebep oldu. O sırada büyük bir gafa imza atan CHP'li meclis üyesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının adının Cemil Tugay olduğunu hatırlatan isim ise MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar oldu. MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar "Tugay, soy ismi" dedi. Bunun üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan CHP'li üye, sözlerini düzeltti ancak sözlerinin devamında bir gafa daha imza atarak hem belediye meclis üyelerinin hem de salondaki vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Sözcüsü Doğangül'den Gemi Söküm sektörüne uyuşturucu iddiası

Aliağa Belediye Meclisi toplantısında birbiri ardına gaflarına devam eden CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, bu kez binlerce işçinin çalıştığı gemi söküm sektörüne uyuşturucu iddiasında bulundu. Aliağa'da binlerce ailenin istihdam edilerek geçimini sağladığı gemi sökümden "uyuşturucu trafiğinin duraklarından" olarak söz eden Doğangül'ün iddiaları tepki çekti. Meclis toplantısını izleyen bir vatandaş, CHP'li meclis üyesine yüksek sesle, "Öyle bir iddia size yakışmıyor. Uyuşturucu trafiği yok" diyerek sert tepki gösterdi. - İZMİR