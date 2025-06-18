CHP'li Meriç'ten Merve Global Temizlik Firması ile İlgili Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'li Meriç'ten Merve Global Temizlik Firması ile İlgili Sert Tepki

18.06.2025 13:29  Güncelleme: 14:23
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CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tek tırnaklı et tespit ettiği Merve Global Temizlik firması ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkileri eleştirerek Meclis'te hesap soracaklarını duyurdu. Meriç, halk sağlığını tehdit eden bu durumu sert bir şekilde kınadı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tek tırnaklı et tespit ettiğini açıkladığı Merve Global Temizlik firmasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yıllara yayılan ilişkiye tepki göstererek, Meclis'te bunun hesabını soracaklarını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tek tırnaklı et tespit ettiğini açıkladığı Merve Global Temizlik firmasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında süregelen ihalelere sert tepki gösterdi. Meriç, halk sağlığını tehdit eden bu durumu Meclis'e taşıyacağını açıkladı.

"Halk sağlığına yönelik organize bir vurdumduymazlık"

Meriç yaşananların münferit bir olay olmadığını, belediyeyle firma arasında yıllara yayılan ilişki zincirinin bulunduğunu vurguladı. "Bu sadece bir gıda meselesi değil" diyen Meriç, "Halk sağlığına yönelik organize bir vurdumduymazlığın resmidir. Bakanlık açıklaması sonrası ihaleyi iptal ettiler ama geçmişin hesabı ne olacak?" diye sordu.

Yıllara yayılan ihale zinciri

Meriç, firmanın belediyeden aldığı ihalelerin yalnızca 2024'le sınırlı olmadığını belirtti. Firmanın iftar yemeklerinden taziye çorbasına, deprem bölgesine gönderilen yemeklerden tabldot hizmetine kadar birçok alanda belediyeyle çalıştığını belirten Meriç, belgelerle ortaya koyduğu ihalelerden bazılarını şöyle sıraladı:

2024 Ramazan: 1 milyon 468 bin TL'lik iftar yemeği

450 bin kişilik tabldot yemek hizmeti

2023: 5,5 milyon TL'lik Ramazan yemeği

2022: 767 bin TL taziye yemeği

2,1 milyon TL'lik çorba dağıtımı

Firmanın 2020 ve öncesinde de belediyeden çeşitli hizmet alımları gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Bu sofrada kimlerin serveti büyüdü?"

Büyükşehir Belediyesi'nin "hiçbir alım yapılmadan ihale iptal edildi" şeklindeki açıklamasını gerçek dışı bulan Meriç, bu ifadelerin belgelerle çürütülebileceğini söyledi.

"Merve Global sadece bu yıl değil, geçmiş yıllarda da Ramazan iftarlarını, taziye yemeklerini üstlendi. Üstelik depremzedelere gönderilen yemeklerde de bu firmanın adı geçiyor" diyen Meriç, "Bu halkın lokmasıyla kim oynadı?" diye sordu.

"Vicdan terazisi devrildi"

Meriç, konunun yalnızca Gaziantep'le sınırlı olmadığını, bu tür ilişkilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdüğünü vurguladı. "Başka bir ülkede hukuk işlerdi, birileri istifa ederdi. Ama burası Türkiye. Burada halkın sağlığı değil, iktidarın ilişkileri korunur" dedi. Meriç, şunları kaydetti:

"Gaziantep halkı ne yediğini, kimin eliyle yediğini ve bu sofrada kimlerin servet büyüttüğünü bilmek zorunda. Biz o gerçeği ortaya çıkaracağız. Çorba kazanı değil, vicdan terazisi devrildi. Artık susma zamanı değil, hesap sorma zamanı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Meriç'ten Merve Global Temizlik Firması ile İlgili Sert Tepki - Son Dakika

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