CHP'li Meriç'ten TOKİ Mağdurlarına Destek - Son Dakika
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CHP'li Meriç'ten TOKİ Mağdurlarına Destek

CHP\'li Meriç\'ten TOKİ Mağdurlarına Destek

Meriç, TOKİ'nin konut teslimatlarındaki gecikmelere ve yoksul vatandaşların durumuna dikkat çekti.

24.12.2024 01:48
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(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, iktidara seslenerek; "Varını yoğunu ev alabilmek için TOKİ'ye veren yoksul vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeyin. Her yurttaşımızın insanca yaşama hakkı vardır. Söz verdiğiniz sabit ödemeleri hayata geçirin" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde TOKİ mağduru vatandaşlarla bir araya geldi. Meriç, Şahinbey ilçesinde TOKİ'nin iki yılda tamamlayıp teslim etmesi gereken konutların hala teslim edilmediğini belirtti.

Meriç şunları söyledi:

"TOKİ'nin kuruluş amacı ihtiyaç sahibi, dar gelirli insanlarımıza uygun koşullar altında ev sağlamak. TOKİ bugün asli amacından uzaklaşmış, verdiği sözleri yok sayarak yoksul insanlarımızdan memur maaşlarına endeksli ve ödeyemeyecekleri sözleşmeler hayata geçirmiştir. Bu, hem Anayasa'nın eşitlik ilkesine hem de sosyal devlet ilkesine aykırıdır. 12 bin 500 lira alan emeklimiz, 10 bin 900 lira ev taksiti ödüyor. Bunun insan onuruyla bağdaşır bir yanı yoktur. Devletin kurumu bir konut projesi yaparken, oradaki insanların en temel ve sosyal ihtiyaçlarına göre proje yürütmelidir. Oysa burada bir sağlık ocağı dahi bulunmuyor. İnsanlar hastalandığında kent merkezine gitmek zorunda kalıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi kente ulaşım noktasında da ciddi sorunlar var. Eğitim için gerekli altyapı sağlanmamış durumda, Güneyşehir halkı bir liseden de mahrum. Anayasamızın 36. Maddesi'nde, 'Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir' yazar. Siz bu ülkenin en tepesindeki insansınız ve Anayasa'yı uygulamalısınız. Varını yoğunu ev alabilmek için TOKİ'ye veren yoksul vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeyin. Her yurttaşımızın insanca yaşama hakkı vardır. Söz verdiğiniz sabit ödemeleri hayata geçirin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Meriç'ten TOKİ Mağdurlarına Destek - Son Dakika

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