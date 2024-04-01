CHP\'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mustafa Bozbey, çiftetelli oynayarak kutlama yaptı. Bozbey, "Bizlere sahip çıkan bütün herkese, tüm dostlarımıza, bir değişim için Bursa'da çocukların da gülümsemesini isteyen sandığa giden ve sandığa gitmek için ikna eden herkese teşekkürler." dedi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 47,62'sini alarak Bursa'nın yeni belediye başkanı oldu. Bozbey'in en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş ise oyların yüzde 38,35'ini aldı.
Bozbey'in kazandığının netleşmeye başlamasının ardından kent meydanında kutlama yapıldı. Meydandaki kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Milletvekilleri de katıldı. Bozbey zaferini çiftetelli oynayarak kutladı.
Halka seslenen Bozbey "Bu seçimin kahramanları, bu başarının kahramanları sizlersiniz. Bizlere sahip çıkan bütün herkese, tüm dostlarımıza, bir değişim için Bursa'da çocukların da gülümsemesini isteyen sandığa giden ve sandığa gitmek için ikna eden herkese teşekkürler. Sizlerin her birinize, sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza, bilişim sorumlularımıza, ilçe başkanlarımıza, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, bu yolculukta bizi hiçbir zaman bırakmayan gönül dostlarına selam olsun. Bu başarı bizlerin başarısı." ifadelerini kullandı.
"HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM"
Bursaspor'a da seslenen Bozbey, "Bursaspor, Bursa'nın marka değeridir. Herkes bunu böyle bilsin. Bu yolculukta çok güzel insanlar bizimle beraber oldu. Bizim kazanmamız için gerekli olan her şeyi yaptılar, sandığa gittiler. Kol kola girdiler ve Bursa'da değişimi yaptılar. Önce çocukları gülümseteceğiz. Bizler her hizmeti eşit yapacağız. Herkesin başkanıyım dedim, herkesin başkanı olacağım. Kahraman sizlersiniz. Sizler bu mücadelede inanılmaz çaba harcadınız, inanılmaz bir mücadelenin sonunda başardınız. Kahraman sizlersiniz. Hemen işe koyuluyoruz. Bursa'nın sorunlarına vakıfız. Hepsini biliyoruz, bundan sonra bu kenti sizlerle beraber yöneteceğiz. Bizler sizlerle beraber güçlüyüz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
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