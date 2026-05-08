CHP'li Uzun, Isparta'da Vatandaşın Sorunlarını Dinledi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Isparta'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşın sorunlarını dinledi. Vatandaşların geçim sıkıntılarını anlattıkları Uzun, iktidarın değişmesi için erken seçimin gerekli olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "81 ilde örgütlerin sahaya inmesi" çağrısının ardından CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. CHP heyeti ilk olarak Mimar Sinan Caddesi ve Kafeler Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca aralarında Baro Başkanlığı'nın da bulunduğu çeşitli ziyaretler yapıldı.

Esnaf ziyareti sırasında Uzun'a ülkedeki gidişattan şikayet eden vatandaş yaşadığı sıkıntıları, "Bu ülkede benim şehidime 'kelle' dendi. Ben bir şehit yeğeniyim. Benim şehidime 'kelle' dendi ama hala adam 'baştacı ve göklerde'. Konuştuğun zaman 'Silivri', gider 3 gün yatarım sıkıntı yok. Artık insanları susturmasınlar, insanlar gözünün önündeki perdeyi kaldırsın" diyerek dile getirdi.

Başka bir esnaf da şunları söyledi:

"Maalesef esnaf olarak bittik. Bakın ben çocukluğumdan beri esnafım. On beş senedir de bu dükkandayım. Biz şu iki yıldır çektiğimiz şeyi hiçbir zaman çekmedik. Ama görüyorum ki muhalefet de çok görevini yapmıyor. Bizim buradan kalkıp da büyüklere laf geçirme hakkımız yok ama burada bizim vekilimiz sizlerseniz sizlerin bir şeyler yapmanız lazım. Bakın gerçekten esnaf bitiyor. Günden güne eriyor. Şurada dükkanlar teker teker kapanırken yani Meclis'te olmuyor bu iş, sokakta oluyor. Gerçekten sizlere büyük görev düşüyor. Biz çıkardık yürüyüş yapardık. Halkın, esnafın sorunlarını dile getirebilirdik. Ama insanlar artık bir şeyler dile getirebilsin. Esnaf bitiyor, günden güne eriyor. Bir adım atın, sizler adım atın en azından. Mecliste bir sesiniz çıksın şöyle."

Esnaf zıyaretinin ardından açıklama yapan ve Isparta'da vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Isparta örgütümüzle birlikte burada yaşayan yurttaşlarımızın mevcut gidişattan yakınmalarını dinliyoruz. Esnafımızın, yurttaşlarımızın her birisinin ciddi sorunları var. Bu sorunların en başında ekonomik sorun var. Önümüzü çeviriyorlar ve akşam yiyecekleri yemeğin olmadığına kadar iddiaları var. Bunlar herkesin çok kolay ifade edebileceği şeyler değil. Eğer bu zorluk içine girmezseniz bunu söylemekten ar edersiniz. Ama söyleniyor, söylenmek durumunda kalınıyor. Ülkeyi getirdikleri nokta bu. O nedenle bu gidişin bir an önce sona ermesi lazım. Sona ermesi için de gidişattan rahatsızlık duyan herkesin değişim sürecine katkı sunması lazım. Elbette seçimle olacak ama seçimin bu tahammülsüzlük altında daha da gecikmemesini sağlamak adına bir an önce sandığı getirmesi konusundaki ısrarlarımıza güç, destek vermesi lazım. Biz bu tür bir yönetimi hak ediyor ve buna mahkum değiliz. Değiştirebiliriz. Bu dinamiklerimiz var. Bunun için el birliği ile çalışıp ülkemizi daha yaşanası yarınlara elbirlik taşımamız lazım. Bu değişime, desteğe bütün Ispartalıları çağırıyoruz. Biz onlarla birlikte olmaya hazırız. Onlar bize güç verirlerse bunu hep birlikte daha çabuk başarırız diyorum."