CHP Milletvekilleri Kars Esnafını Ziyaret Etti

11.05.2026 14:10
CHP'li Alp ve Bayraktutan, Kars esnafının zor koşullarını gündeme getirdi ve Maliye Bakanına seslendi.

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, saha çalışmaları kapsamında Kars Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Alp ve Bayraktutan, meslek ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri kapsamında Kars Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yetkilileriyle bir araya geldi.

CHP Kars Milletvekili Alp, ziyarette yaptığı konuşmada, Kars esnafının bugüne kadar çok zor koşullar altında ayakta durma çabası sarf ettiğini söyledi.

Alp, şunları kaydetti:

"Kars Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nden Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Sayın Şimşek, Kars Esnafı bugüne kadar çok zor koşulları atlattı ama siz Kars'ı ve Kars esnafını batırıyorsunuz. 81 vilayette geçen hafta kanun çıkardık. Vergi borçlarının 72 aya taksitlendirilecek şekilde tahsil edilebileceğine ilişkin bir düzenleme yaptık. Fakat Kars esnafı bundan faydalanamıyor. Kars Defterdarlığı ve Vergi İdaresi en fazla üç taksitle vergi borçlarını taksitlendiriyor. Esnafımız vergi borcu dolayısıyla haciz kıskacındadır. Mal varlıkları hacizlidir. Bankalardan kredi kullanamıyor. Mal varlıklarını satıp paraya çevirip borcunu ödemiyor. Kars esnafının elini kolunu bağlayan Kars Defterdarlığı'nı, herkesin huzurunda, Kars esnafının temsilcilerinin huzurunda Maliye Bakanı'na, Maliye Bakanı'na da tüm halkımıza şikayet ediyorum. Kars esnafının yakasından elinizi çekin."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
