CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pınarkent Mahallesinde Halk Buluşması Gerçekleştirdi

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CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pınarkent mahallesindeki halk buluşmasında hemşehrileriyle buluşmasında; "Bütün hemşehrilerime söz veriyorum. Sizi asla unutmayacağım" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, belediye meclis üyesi adaylarının katılımı ile Pınarkent mahallesinde halk buluşması gerçekleştirildi.

Coşkuyla karşılanan Ertemur, "Birlikte kazanmak için yola çıktık. 45 gündür Pamukkale'mizin güzel insanları ile buluşuyoruz. Güzel insanlarımızın umutları, yürekleri, sevdaları olduk. Gönülleri birleştirdik. Artık biz Pamukkale olduk. 45 günlük süreçte karşımıza o kadar güzel insanlar çıktı ki; çıktığımız bu yolun ne kadar doğru olduğunu bize kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"Bizim belediyecilik anlayışımızda insanlar yatağına aç girmeyecek"

Ertemur, geride kalan süreci değerlendirerek; "Vatandaşlarımız 10 yıldır hizmet görmediklerini dile getiriyorlar. 10 yıldır aranmamışlar, sorulmamışlar. Neredesiniz, ne haldesiniz diye sorulmamış. 45 gündür Pamukkale halkımıza Derman Belediyecilik anlayışı ile geleceğimizi gösterdik. Bizim belediyecilik anlayışımızda çocuklarımız asla gıdasız kalmayacak. İnsanlar yatağına aç girmeyecek. Bizim belediyecilik anlayışımızda bütün sokaklar aydınlanacak, gönüller birleşecek. İnsanlarımız eşit şekilde paylaşacak. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. Biz Pamukkale halkı ile dostluğu ve kardeşliği oluşturduk. Bu süreçte insanlarımız bizden birçok istekte bulundu. En önemlisi ise 'Bizi asla unutmayın' demeleriydi. Pınarkent'ten söz veriyorum. Sizi asla unutmayacağım." dedi.

Kadınlara özel olarak seslendi

Konuşmasında kadınlara yönelik parantez açan Ertemur; "Kadın kardeşlerimiz için çok önemli projelerimiz var. Asla üretmekten yılmamaları lazım. Sizi eve hapsetmek isteyenlere karşı inadına üretin. Belediyeyi aldığımızda sizin en büyük destekçiniz biz olacağız. Çok az kaldı. Seçimi bekliyoruz, sandığa gideceğiz. Değişimi sağlayacağız. CHP bayrağını Pamukkale'ye dikeceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ