CHP Parti Okulu\'na 23 yeni eğitmen katıldı

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CHP Parti Okulu, Parti'nin siyasi kadrolarını yetiştiren eğitmen kadrosuna, partinin üyeleri arasından 23 yeni ismi daha ekledi.

CHP Parti Okulu 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlediği Eğitici Eğitimi ile siyasi kadroları yetiştirecek eğitmen kadrosuna yeni eğitmenler eklediğini duyurdu. Mersin Yenişehir'de iki gün boyunca aralıksız süren eğitime, Adana Mersin ve Osmaniye illerinden 23 kişi katıldı. Katılımcılar, Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi'ne katılarak, eğitim esnasında tasarladıkları sosyal projelerini hayata geçiren isimler arasından belirlendi.

PİEB Üyeleri Cahit Kişioğlu, Uğur Değermenci, Fatma Arguz eğitmenliğinde ve CHP Parti Okulu Bölge Koordinatörleri Nuran Uğur, Halime Ünlü, CHP Parti Okulu Adana Koordinatörü Elif Uzun, Mersin Koordinatörü Ali Güven, Osmaniye Koordinatörü Batuhan Kahraman'ın danışmanlığında düzenlenen eğitim tek sınıf halinde yapıldı.

Eğitimi, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Dr. Özcan Baripoğlu, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve CHP Parti Okulu Türkiye Koordinatörü İsmail Hakkı Kurt da ziyaret ederek, yapılan eğitim çalışmalarının CHP'ye katkılarından ve öneminden bahsetti.

İki gün boyunca Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri, Etkili Sunum Yöntemleri ve İletişim, Sosyal Proje Yönetimi gibi eğitimler alan katılımcılar aynı zamanda Atölye Çalışmaları yaparak birer siyasi sunum gerçekleştirdiler. Eğitimin ardından Parti Okulu'nun yeni eğitmenleri illerine dönerek ve Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi ve Sandık Güvenliği çalışmalarında görev almaya başladılar.