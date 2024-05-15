CHP Rize İl Örgütü, Tarım Bakanlığının açıkladığı yaş çay fiyatını kabul etmiyor - Son Dakika
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CHP Rize İl Örgütü, Tarım Bakanlığının açıkladığı yaş çay fiyatını kabul etmiyor

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Tarım Bakanlığının 2024 yılı yaş çay fiyatını açıklamasına tepki gösteren CHP Rize İl Örgütü, Rize merkez ve ilçelerinde basın açıklamaları düzenliyor. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çay fiyatını açlığa ve yoksulluğa mahkum edeceklerini belirterek, Tarım Bakanlığını istifaya davet etti. Ayrıca, çay üreticilerinin haklarını savunmak için seslerini yükselteceklerini ve çay fiyatının en az 25 TL olmasını talep ettiklerini ifade etti.

15.05.2024 11:53
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Tarım bakanlığını 2024 yılı yaş çay fiyatı açıklamasına yönelik çay üreticilerinin tepkilerinin ardından CHP Rize il örgütü de "açıklanan yaş çay fiyatını kabul etmiyoruz " çağrısıyla Rize merkez ve ilçelerinde başlattığı basın açıklamaları devam ediyor.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Tarım ve orman bakanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa, mahküm edecek bu fiyatı kabul etmiyoruz ret ediyoruz" dedi.

Tarım bakanlığını 2024 yılı yaş çay fiyatı açıklamasına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP Rize il örgütü İyidere ve Güneysu ilçelerinde çay fiyatına yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Açıklanmış olan çay fiyatını kabul etmiyoruz. Tarım ve orman bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan ve çay üreticisini yoksulluğa, açlığa mahküm edecek olan bu çay fiyatını kabul etmiyoruz ve ret ediyoruz. Bununla ilgili olarak Rize'nin her tarafında basın açıklamalarımızı okuyoruz, sesimizi yükseltiyoruz ve daha da çok sesimizi yükselteceğiz. Çünkü biliyoruz ki hakkımızı ararsak hakkımızı elde ederiz, aramazsak hakkımızı elde edemeyiz ve bize biçilen zoru yaşamış oluruz. Tarım ve orman bakanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çay müstahsilini açlığa ve mahkumluğa mahküm edecek bu fiyatı kabul etmiyoruz ret ediyoruz. Bu fiyatı açıkladığı için Tarım ve orman bakanlığını istifaya davet ediyoruz. Çay üreticilerinden yapılan kesintilerle Rize Ticaret Borsası'nın başkanlığını yapan, Rize Ticaret Borsası Başkanının çay müstahsilinin açlığa mahkum edecek bu fiyatın açıklanması sürecinde ki tavrını protesto ediyor ve istifaya davet ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz ret ediyoruz. Görüyoruz ki,207 bin çay üreticisinin değeri bir saray kadar etmiyor. Ortalıkta bir hava var sanki çay üreticileri para istiyor, iktidar lütuf olsun diye çay üreticilerine para veriyor. Çay üreticileri sattıkları çayların paralarını istiyor, emeklerinin karşılığını istiyorlar, haklarını istiyorlar, herkesin çaydan para kazandığı bir ülkede çay üreticileri de emeklerinin karşılığını istiyorlar, geçinmek istiyorlar, aç kalmamak istiyorlar. Çay üreticilerine her yıl yüz milyonlarca vergi kesiliyor. Ticaret Borsasına her yıl Yüz milyonlarca parası kesiliyor, çay üreticileri yoksullaşmak istemiyor. Geçen sene 1 kilo çay satıp 2 ekmek alan çay üreticisi, bu yıl bir kilo çay satıp 1 ekmek almak istemiyor. Tüm çay üreticilerine açıklanan çay fiyatına itiraz etmeye ve demokratik haklarını kullanarak tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. Rize'nin en büyük ekonomisi çaydır, ne kadar çok çay bedeli girerse ekonomi o kadar canlı olur, işsizlik az olur, çay üreticisinin, esnafın, çalışanların yüzü güler. Bu nedenle sadece çay üreticilerinin değil, esnaf odalarını, Ticaret odalarının, Birlikteliğin, sendikaların, dükkanların, marketlerin, kafelerin, manavların, çaydan gelir elde herkesi çay üreticilerinin tepkilerine destek vermeye çağırıyoruz.

"KRİZ NEDEN SADECE EMEKLİLERE, ÇALIŞANLARA, ÇAY ÜRETİCİLERİNE VAR"

Ekonomik kriz var, paramız yok, tasarruf etmek zorundayız söyleyip bugün tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz. Kriz neden sadece emeklilere, çalışanlara, çay üreticilerine var, 3,5 kişiye büyük destekler, indirimler varken çay üretişine niye destek yok. Buradan sesleniyoruz, tasarruf istiyorsanız sarayı kapatın. Bizler tepkilerimizi Rize'mizin her yerinde yükselteceğiz, bu tepkilerimiz çoğalırsa, çay üreticilerimiz kendi haklarına sahip çıkarsa, yaş çay alım fiyatlarında düzeltme olabilecektir. Herkesi tüm sendikaları, STK'ları, sivil toplum örgütlerini, siyasi partilere bu konuda sesleriniz yükselmeye davet ediyoruz ve bir kez daha yaş çay alım fiyatını en az 25 TL olarak açıklayın. Tarım ve orman bakanının açıklanan fiyat nedeniyle özür dilesin ve istifa etsin. Bir kez daha söylüyoruz açıklanan yaş çay fiyatını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz ve sessiz kalmayacağız."

CHP Rize İl Örgütü, Tarım Bakanlığının açıkladığı yaş çay fiyatını kabul etmiyor
Kaynak: ANKA

Tarım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Rize İl Örgütü, Tarım Bakanlığının açıkladığı yaş çay fiyatını kabul etmiyor - Son Dakika

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