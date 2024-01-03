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CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel Toprağa Verildi - Son Dakika
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CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel Toprağa Verildi

Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Özgürel'i kaybetmenin çok üzücü olduğunu belirterek, mekanının cennet olmasını diledi.

CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel Toprağa Verildi
03.01.2024 - 17:51,
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Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Özgürel için Safranbolu Belediyesi önünde helallik alındı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Sadece meclis üyemizi değil, çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Hep sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan bir abimizdi. Onu kaybetmek gerçekten çok üzücü oldu. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Helalliğin ardından Safranbolu Merkez Camisi'ne getirilen Özgürel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Aşağıdana Köyü Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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