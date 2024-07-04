CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın İl Müftüsüne Tavrı Tepki Çekti - Son Dakika
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın İl Müftüsüne Tavrı Tepki Çekti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal\'ın İl Müftüsüne Tavrı Tepki Çekti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın aracını durdurup içinden indirdiği il müftüsüne tavrı, Diyanet camiasının tepkisine neden oldu. Diyanet-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Hadi Gündüz, Tanal'a nezaketsizce davrandığını belirterek, şehrin sorunlarıyla ilgili çalışma yapması tavsiyesinde bulundu. Görüntülerin tüm Türkiye'de tepkiyle karşılandığını söyleyen Gündüz, Tanal'ı özür dilemeye davet etti.

04.07.2024 17:07
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın önceki gün aracını durdurup içinden indirdiği il müftüsüne tavrı diyanet camiasının tepkisine neden oldu. Tanal'ın tavrının nezaketsizce olduğunu belirten Diyanet-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Hadi Gündüz, şehrin sorunlarıyla ilgili bir derdi varsa depremde yıkılan cami ve Kuran kurslarıyla ilgili bir çalışma yapması tavsiyesinde bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, mahalle gezisi sırasında resmi plakalı bir aracı durdurdu. Aracın içerisindeki kişinin İl Müftüsü Ramazan Tolan olduğunu gören Tanal, araçtan indirip mahallenin neden kötü durumda olduğunu sordu. Müftünün yeni yapılan bir camiyi denetlemeye gittiğini söylemesi üzerine ikili arasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kurum aracına binen müftü bölgeden uzaklaşırken Tanal ise bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Diyanet-Sen'den tepki

Tartışmalara neden olan görüntüler her kesimden insanın tepkisene neden oldu. Milletvekilinin nezaketsizce bir davranış sergilediğini söyleyen Diyanet-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Hadi Gündüz, "Maalesef bizim tasvip etmediğimiz bir olan cereyan etti. Milletvekilimizin il müftümüze karşı yapmış olduğu tavır hoş karşılanmayacak bir tavır. Dolayısıyla bunu tasvip etmemiz mümkün değil, hele Şanlıurfa gibi büyük bir şehrin il müftüsüne. Sonuçta il müftüsü bir dini camiayı temsil ediyor ve bu dini camiayı temsil eden bir şahsa karşı onu hiç ilgilendirmeyen konularla ilgili böyle bir tavır sergilemesi hiç hoş değil. Biz vekilimizden şunu beklerdik. İlk andan itibaren müftümüze karşı bir saygı beklerdik. Müftümüzün halini hatırını sorup öyle göndermesini beklerdik ancak çok nezaketsiz bir davranış. Vekilin aracın içerisine kadar müdahale etmesi, araçtan indirmesi, onu hiç ilgilendirmeyen konularda soru sorması hiç hoş karşılanmayacak bir tavır" dedi.

Mahmut Tanal'ın tavrının tüm Türkiye'de tepkiyle karşılandığını söyleyen Gündüz, "Bu Şanlıurfamızda da, tüm Türkiye genelinde ciddi bir tepki oluşturdu. Biz vekilimizden şunu beklerdik. Eğer gerçekten bu şehrin sorunlarıyla ilgili bir derdi varsa, camilerle ilgili bir derdi varsa ben şunu kendine tavsiye ederim. Depremde yıkılan bir sürü camimiz var, Kuran kurslarımız var, bunlarla ilgili bir çalışma yapsın, kendisini destekleyelim. İmam hatip arkadaşlarımızın görev yapamayacak derecede çok kötü lojmanları var. Vekilimiz bunlarla ilgili bir girişimde bulunsun, kendisini destekleyelim. Özellikle vekilimizden şunu bekleriz. Buradan sizin aracılığınız bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Eğer gerçekten ciddi manada bir eylem yapmak istiyorsanız, ses getirmesini istiyorsanız bu gün Gazze'de binlerce kardeşimiz şehit edilmekte, evlatlarımız orada katledilmekte. Buyursun İsrail mallarını satan yerleri boykot etsin, ben Şanlıurfa Diyanet-Sen Başkanı olarak, bütün üyelerimle birlikte kendisini desteklemeye, kendisini alkışlamaya hazırım. Buyurun, bu tür sorunlarımız var, bunlara destek olalım ama bu tür girişimlerle bu tür insanları rencide edici, dini camiayı zedeleyici girişimlerden kaçınsınlar. Umarım ki bu ilk ve son olur. Müftü ile oturup konuşuruz, bir yanlış anlama varsa düzeltiriz dedi ama bizim de kendisine şöyle dememiz lazım. Böyle bir şeye gerek kalmadan hata varsa buyurun sosyal medya aracılığıyla il müftümüze desin ki, hocam hata yaptım, yanlış anlaşılma oldu, sizlerden özür diliyorum. Biz vekilimizi il müftümüzden ve diyanette çalışan herkesten özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın İl Müftüsüne Tavrı Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın İl Müftüsüne Tavrı Tepki Çekti - Son Dakika
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