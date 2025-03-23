CHP Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Yürüyüşü Düzenledi

(TEKİRDAĞ)- CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'ndan, CHP'nin cumhurbaşkanı ön seçiminin ardından yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, gençlerin kendisine "Başkan bizi sahile götür" demesinin ardından yürüyüşe sahilde devam edildi.

CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme önseçiminde sandıkların kapanmasının ardından yurttaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'nda toplandı. Yurttaşlara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de eşlik etti. Yüceer, burada bir konuşma yaptı.

"Başkan bizi sahile götür" sloganlarına kayıtsız kalmayan Candan Yüceler barikatı açtı ve yaklaşık 2 bin 500 kişiyle Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ il başkanlığından sahil dolgularına yürüdü. Yürüyüşte, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Hükümet istifa", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz ya hiçbirimiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak, hukuk, adalet" sloganlarının atılmasının ardından İzmir Marşı söylendi.

Yurttaşlar, "Andımız"ın okunmasının ardından dağıldı.