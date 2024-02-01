CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, yeni terminal hizmet binasını ziyaret etti. Yolcuların terminal binasında ulaşımda güçlük çektiğini söyleyen Kaya, dar dükkanlarda hizmet veren terminal esnafının da fahiş fiyatlardan kira ödediğini ifade etti. Kaya, "Hizmeti eleştirmeyi asla sevmem ama hizmet eziyete dönüşmüş" dedi.
CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, beraberindeki heyetle gittiği Trabzon'un yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Esnaf ve yolcularla sohbet eden Kaya, terminaldeki eksiklikler ve yanlış uygulamalarla ilgili bir açıklama yaptı.
"YOLCULAR ELLERİNDE VALİZLERLE TERMİNALE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"
Ahmet Kaya şunları söyledi:
"Heyetimizle birlikte yeni terminal binamızın yapıldığı alandayız. Güzel bir hizmet olmuş, öncelikle yapanlara teşekkür ediyoruz. Yer seçimi konusunda itirazlarımız olmuştu fakat dikkate alınmamıştı. Esnaflarımızı ziyaret ettik, bir dokunduk bin ah işittik. Yer seçiminde yaptığımız itirazların ne kadar doğru olduğunu esnaflarımızla yaptığımız sohbetlerde görmüş olduk. Her bir esnafımız yerin yanlış seçildiği konusunda hemfikir. Yol kenarlarına bakıyorum, elinde valizlerle terminale ulaşmaya çalışan bir sürü yolcumuz var. Yolcularımız ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Yer seçiminin yanlış olduğu ortaya çıkıyor.
"TERMİNAL ESNAFININ KİRASINA YENİ YILDA BİR ZAM DAHA YAPILDI"
Daracık dükkanlarda hizmet vermeye çalışan esnaflarımız var. Birçok altyapı eksikliğinden bahsettiler. Ayrıca kiraların çok yüksek olduğunu, yetmezmiş gibi yeni yılın başında esnaflarımızın kiralarına yüzde 53 nispetinde yeni zamlar yapıldığını söylediler. Böyle bir acımasızlık olmaz. Yeni yapılmış bir yerde, daha oturmamış bir yerde, esnafın önünü göremediği bir yerde, üst üste yapılan zamlar esnafı canından bezdirmiş durumda. Otoparkta aracını birkaç saat için bırakanların 500 lira para ödediğini öğrendik. Bunların dışında hizmet anlamında çok fazla eksikliğin olduğunu öğrendik. Gümüşvadi firması bir çok aracıyla hizmet vermeye çalışıyor ancak şu kadar alanda ona bir yer tahsisi yapılamadığını, dışarıda bir alana küçük bir yer yapıldığını gördük. Bu alan planlanırken mühendislik biliminden faydalanılmadığını üzülerek gördük. Terminal binamızda ATM yok. Bizim yeni terminal binamızda çok büyük sıkıntı var. Yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanını ve yetkililerini buraya gelmeye ve esnafın dinlemeye ve dertlerine derman olmaya davet ediyorum. Hizmeti eleştirmeyi asla sevmem ama hizmet eziyete dönüşmüş. Gelsin yerinde görsünler, bu mağduriyetleri de gidersinler istiyoruz."
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, yeni terminal hizmet binasını ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?