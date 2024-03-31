CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı

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ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi. Kaya, "Yakında mazbatamızı alıp göreve başlayacağız. Görev sürecimiz içerisinde de aynı hassasiyetle Trabzon'umuzun neresinde ne sıkıntısı varsa, nerede ne yapılması gerekiyorsa bir Trabzon sevdalısı, aşığı olarak gece gündüz koşturup hizmet etme gayreti içinde olacağız" dedi.

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, İlçe Başkanlığında coşkuyla karşılandı. Kaya, şunları söyledi:

"Allah'a şükürler olsun biz bu yola çıkarken inanarak çıkmıştık. Seçimleri kazanacağımızdan hiç tereddütümüz yoktu. Çok şükür mahcup olmadık. Bizlere inanan bizlerle yol yürüyen, destek olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, partililerime, Trabzonlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yakında mazbatamızı alıp göreve başlayacağız. Görev sürecimiz içerisinde de aynı hassasiyetle Trabzon'umuzun neresinde ne sıkıntısı varsa, nerede ne yapılması gerekiyorsa bir Trabzon sevdalısı, aşığı olarak gece gündüz koşturup hizmet etme gayreti içinde olacağız. Ayrım yapmaksızın Trabzon'da yaşayan her bir vatandaşım benim ailemin bir parçasıdır anlayışıyla hizmet edeceğiz."