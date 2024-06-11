CHP Üyesi Ömer Başol, Oğlunun İşe Alınmamasını Protesto Etti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan Ömer Başol, oğlunun denetimli serbestlik yüzünden Etimesgut Belediyesinde sadece 3 ay boyunca çalışmasına izin verilmemesini protesto etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan CHP'li vatandaş Ömer Başol, belediye önünde 'hak, hukuk ve adalet' pankartlı protesto gerçekleştirdi. Başol, oğlunun denetimli serbestlik yüzünden istihdam edilmesi gerektiğini fakat Etimesgut Belediyesinde sadece 3 ay boyunca çalışmasına izin verilmemesini protesto etti.

Başol, İHA muhabirine yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Partide bir hamur gibi yoğrulup adam olmaya çalıştım. Partiden herhangi bir yardım ve beklentim olmadı. Ta ki çocuğumun bir durumu söz konusu oldu. İlçe başkanı beni tanıyan bir insan. Geldim talebimi yaptım ve beni görmezden geldiler. Belediye Başkan Yardımcısına geldim ona söyledim ama bir çözüm bulamadım. Çocuğumun bir denetimli serbestlikle ilgili aylık bir problemi vardı. 3 ay çalışması gerekiyordu. Geçici bir süre şirketlerin birisinde çalışmasını istedim ama yüzüme bakan olmadı. Bunları hak etmedim. Benim talebim buydu. Böyle bir eylem yapma kararı aldım. Parti içerisinde de beni tanırlar."

CHP'yi eleştiren Başol, "Ben 30 yıl önce girdim. 30 yıl önceki gençlik kolları başkanı bugün vekil. Ben emekli olmama rağmen o bir türlü emekli olamadı. Bu partinin zihniyeti böyle, değişmiyor. Benim adamım olsun ve benimcilik olsun. Feodal ilişkiler her şey var burada" ifadesini kullandı. - ANKARA