Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü

09.04.2022 14:39

Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü Muş'ta havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan çiğdemler, ovayı beyaza bürüyerek doyumsuz seyir zevki sunuyor.

Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü

MUŞ - Muş'ta havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan çiğdemler, ovayı beyaza bürüyerek doyumsuz seyir zevki sunuyor.

Kentte uzun süren kış mevsiminin ardından boy gösteren çiğdemler, Muş Ovası'na adeta beyaz gelinlik giydirdi. Karlı dağlarla birleşerek kartpostallık manzara sunan çiğdemler, eşsiz görüntülere sahne oluyor. Çiçeklere ilgi gösteren vatandaşlar, onları fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor.

"Kartpostallık görüntüler var"

Merkeze bağlı Soğucak köyü civarında yaşayan vatandaşlardan Mehmetcan Taşçı, uzun süredir bölgede kar yağışından dolayı her tarafın karla kaplı olduğunu, baharla birlikte çiğdem çiçeklerinin açtığını söyledi.

Vatandaşların gelip buralarda fotoğraf çektiğini anlatan Taşçı, "Çocuklar gelip çiçek topluyorlar. Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bu durumdan gayet memnunuz. Ova beyaz gelinliğini giydi. Kartpostallık görüntüler var" dedi.

Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü
Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü
Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü

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Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçek açan çiğdemler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü - Son Dakika


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