Cide\'de trafik seminerinde Türkiye\'de 2025\'te yaralı sayısı Kastamonu nüfusunu geçti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen 'trafikte saygı' seminerlerinde öğrencilere artan trafik kazaları ve trafik kurallarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bilgiler verildi. Seminerlerde konuşan Trafikte Haklarım Platformu Kurucu Başkanı Yasemin Usta, 2025 yılında Türkiye genelindeki trafik kazalarında yaralananların sayısının Kastamonu nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti.

Cide Kaymakamlığı ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle, Trafikte Haklarım Platformu tarafından Cide ilçesindeki lise öğrenilerine yönelik 'trafikte saygı' seminerleri gerçekleştirildi. Seminerlerde yüzlerce öğrenciye trafik güvenliği, incinebilir yol kullanıcıları, koruyucu ekipman kullanımı ve büyük araçların kör nokta riskleri konusunda farkındalık eğitimi verildi. Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'in de destek verdiği seminerler, Birol Durası Anadolu Lisesi, Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cide İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilere trafik kurallarının yanı sıra, engelli bireylerin trafikteki hakları, görme engelli bireylere güvenli şekilde nasıl eşlik edilmesi gerektiği ve doğru rehber tutuş tekniği anlatıldığı seminerde, alkol simülasyon gözlükleriyle gerçekleştirilen uygulamalarla alkollü araç kullanımının yol açabileceği tehlikeler öğrencilere interaktif şekilde gösterildi.

Seminerlerde konuşan Trafikte Haklarım Platformu Kurucu Başkanı Yasemin Usta, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 35 kişi hayatını kaybettiğini 403 bin 937 kişi yaralandığını söyledi. Türkiye genelindeki trafik kazalarında 1 yıl içinde yaralananların sayısının Kastamonu'nun toplam nüfusundan fazla olmasına dikkat çeken Yasemin Usta, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 44,4'ünü, yaralananların ise yüzde 45,5'ini motosiklet, bisiklet, e-scooter sürücüleri ile yayaların oluşturduğunu belirterek, bu grubun "incinebilir yol kullanıcıları" olarak tanımlandığını söyledi. Kendi ailesinde de trafik kazaları nedeniyle ağır kayıplar ve yaralanmalar yaşandığını ifade eden Usta, "Kuralları ihlal eden sürücüler yüzünden bir kazada yaya olan 18 yaşındaki kuzenimi kaybettim. Başka bir kazada ise yaya olan hamile kız kardeşim ve 7 yaşındaki yeğenim yaralandı. Kazalardaki can kayıplarının ve yaralanmaların sonrasındaki büyük acıları ne yazık ki biliyorum. Benim yaşadığım acıları başkaları yaşamasın diye 12 yıldır trafik güvenliği alanında farkındalık projelerine katkı sunuyorum" dedi.

Motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının güvenliğinde koruyucu ekipmanların önemine dikkat çeken Usta, özellikle uluslararası güvenlik standartlarına uygun, tam korumalı ve sertifikalı kaskların kullanılması gerektiğini vurguladı. Kaskın başı tam olarak sarması ve çene kayışının mutlaka bağlanması gerektiğini belirten Usta, eldiven, mont, pantolon ve bot gibi koruyucu ekipmanların da ciddi yaralanmaların önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımının motosiklet sürücülerinin diğer sürücüler tarafından fark edilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Usta, ailelere de çağrıda bulunarak, "Velilerimiz çocuklarını nasıl okul çantası olmadan okula göndermiyorsa, kasksız da bisiklete veya scootera binmesine izin vermesin" diye konuştu.

Seminerlerde büyük araçların kör noktalarının oluşturduğu tehlikelere de dikkat çekildi. Özellikle kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıtalarda sürücülerin aynalar aracılığıyla göremediği alanların daha geniş olduğunu belirten Usta, incinebilir yol kullanıcılarının bu bölgelerde seyretmemesi gerektiğini ifade ederek, "Maalesef pek çok incinebilir yol kullanıcısı, büyük araçların kör noktalarında kaldıklarında sürücüler tarafından görülmediklerinin farkında değil. Kör nokta, sürücülerin aynalar aracılığıyla göremediği alanları ifade ediyor. Özellikle kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıtalarda bu alanlar çok daha geniş" şeklinde konuştu.

Büyük araçların yanında seyreden yol kullanıcılarının güvenli mesafeyi korumasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Usta, aileleri çocuklarını kör nokta konusunda bilinçlendirmeye çağırarak, "Büyük araçların kör noktasında kalarak hayatını kaybeden çocuklarımız var. Lütfen çocuklarımızı bu risk konusunda da bilinçlendirelim. Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını bilen biri olarak söylüyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Kazaların, can kayıplarının ve sonrasında yaşanan acıların önüne hep birlikte geçelim" ifadelerini kullandı.