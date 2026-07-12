Çift Yönlü Başarı: Dans ve Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Çift Yönlü Başarı: Dans ve Koyun Yetiştiriciliği

Çift Yönlü Başarı: Dans ve Koyun Yetiştiriciliği
12.07.2026 11:05
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Can Fırat Taşkıran, dans kariyerinin yanı sıra koyun yetiştiriciliğinde de başarılı bir yolculukta.

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Can Fırat Taşkıran hem koyun yetiştiriyor hem de çocukluk tutkusu olan dans tutkusunu pistlerde başarıyla sergiliyor. Tarım ile sanatı aynı yaşamda buluşturan Taşkıran azmi ve çok yönlü başarısıyla ilham veriyor.

Can Fırat Taşkıran'ın dans yolculuğu tesadüf eseri başladı. Bir restoranda otururken yan masada dans üzerine yapılan sohbeti duyan annesi, dans okulunun sahibi eğitmenin annesiyle tanıştı. Oğlunun yeteneğinden söz eden annenin yaklaşımı sonucu Can Fırat Taşkıran, denemelere davet edildi. Taşkıran'ın o gün başlayan serüveni yıllar süren dans eğitiminin ardından onu uluslararası başarılara götürdü.

Bugüne kadar çok sayıda Türkiye derecesi elde eden Taşkıran, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da düzenlenen IDO European Championship'te Male Open Ballet kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. 2023 yılında ise Belçika'daki IDO World Championship'te aynı kategoride dünya ikinciliği elde etti. Dansın kendisi için sıradan bir hobi olmadığını belirten Taşkıran, "Dans fiziksel olarak yorucu görünse de benim için en büyük zihinsel rahatlama kaynağı. Dans ederken kendimi mutlu ve özgür hissediyorum" dedi.

İki koyunla başlayan yolculuk, büyük bir sürüye dönüştü

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde yüzde 100 burslu olarak öğrenim hayatına devam eden Taşkıran'ın hayvan yetiştiriciliği serüveni ise ailesinin şehir yaşamından uzaklaşarak kırsalda yaşamayı tercih etmesiyle başladı.

Başlangıçta hobi amaçlı alınan iki koyun, zaman içinde kocaman bir sürüye dönüştü. Taşkıran, sürece dair şunları söyledi:

"Başlangıçta sadece iki koyunumuz vardı. Üç yıl içinde hem doğumlarla hem de yeni alımlarla büyük bir sürü oluştu. Günümüzde sınıf arkadaşlarımla birlikte hayvancılık alanında girişimcilik çalışmaları da yürütüyoruz."

Üniversitede aldığı eğitimi üretim faaliyetlerinde uygulayabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Taşkıran, "Yetiştiricilik aile işim olabilir ama hayvanları seven birisi için zamanla tutkuya dönüşüyor. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ni özellikle yüzde 100 İngilizce eğitim vermesi, güçlü akademik kadrosu, zengin ders içeriği ve YU-COOP programı nedeniyle tercih ettim. Gelecekte bilimsel bilgiyle üretimi birleştirerek sektöre katkı sunmayı hedefliyorum. Bir yandan ailemle koyun yetiştiriciliğini yaparken diğer yandan dans tutkumla hayata devam ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çift Yönlü Başarı: Dans ve Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika

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