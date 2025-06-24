Çiftçi Domuz Sürüsünü Sessizce Kovaladı - Son Dakika
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Çiftçi Domuz Sürüsünü Sessizce Kovaladı

Çiftçi Domuz Sürüsünü Sessizce Kovaladı
24.06.2025 10:36
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Şanlıurfa'da bir çiftçi, domuz sürüsünü bu sefer sessizce traktörle kovaladı.

Şanlıurfa'da geçen yıl bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak traktörle kovalayan çiftçi, bu defa domuz sürüsünü traktörle sessizce kovaladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Çömlekçi kırsal Mahallesi'nde yaşayan Serkan Doğan, geçen yıl Kasım ayında fıstık bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak kovalamıştı. Aynı çiftçi, dün gece de fıstık bahçesine giren domuz sürüsünü kovaladı. Traktöre binen Serkan Doğan, daha önce çıkarttığı seslerin aksine bu defa sessizce domuz sürüsünü kovaladı. Ağaçların arasında dakikalarca süren kovalamaca, domuz sürüsünü uzaklaşması sonucu son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçi Domuz Sürüsünü Sessizce Kovaladı - Son Dakika

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