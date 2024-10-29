Çiftçi Tarlasında Cumhuriyet Mesajı Yazdı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarlasına traktörü ile 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan Halil İbrahim Ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi. Ün, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

Çiftçinin yazdığı yazı dron ile görüntülenirken tarlada görsel şölen oluştu. - KARABÜK