Çiftçi Tarlasının Sürülmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çiftçi Tarlasının Sürülmesine Tepki Gösterdi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarla anlaşmazlığı sebebiyle çiftçi Adem Erdem hayvanları için ektiği ve 100 bin lira masraf ettiği 30 dönümlük yonca tarlasının başka kişi veya kişilerce sürülmesine tepki gösterdi.

29.08.2024 17:54
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarla anlaşmazlığı sebebiyle çiftçi Adem Erdem hayvanları için ektiği ve 100 bin lira masraf ettiği 30 dönümlük yonca tarlasının başka kişi veya kişilerce sürülmesine tepki gösterdi. Erdem, "Yem fiyatları almış başına gidiyor yem alacak durumumuz kalmadı. Bundan dolayı yonca ekmiştik bundan dolayı da yoncalarımız söküldüğü için hayvanlarımız aç kalacak. Zaten zor günler geçiren hayvancılık ve arıcılık sektörü bitme noktasına gelecek" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yazıboyu köyünde çiftçi Adem Erdem'in hayvanlarına yedirmek için tarla kiralayarak ektigi 30 dönümlük yonca tarlasının başka kişilerce sürüldüğünü dile getirdi. Erdem, tarla sahibinin kendi kardeşleriyle aralarında yaşadıkları tarla anlaşmazlığı sebebiyle ektiği ürünlerin sürülmesine tepki gösterdi.

"30 dönüm yonca mı sökmüşler"

Artan yem fiyatlarından dolayı hayvanlarına yem için yonca ektiğini belirten Adem Erdem, şunları söyledi:

"Çiftçilik yapıyorum 30 dönüm yonca mı sökmüşler. Tapu sahibinden bizzat kiraladım. Yonca öyle bir bitki ki hem arıcılıkla hem hayvancılıkla uğraşmaktayım. 300 kovan arım var, 300 kovan arıya bakıyor aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanım var. 12- 13 tane büyükbaş hayvanım var, 100 kadar da küçükbaş hayvanım var. Bunların hepsini besliyor 30 dönüm yonca, aynı zamanda da ticaretini de yapıyoruz. Bu kadar emeğimizin sökülmesi çok acayip bir vicdansızlık.

"Hayvanlarımız aç kalacak"

İki yıl önce yaklaşık 100 bin lira buraya masraf ettim. Yıllık geliri bunun bana 750 bin lira civarında. 2024 yılı için beni bitirmiş durumda yani zaten zor günler geçiren çiftçilerimiz bu zor şartlarda hayvanlarımıza ve arılarımıza nasıl bir beslenme şeyi sağlayacağım onu da bilmiyorum. Şu anda bütün hepsini bu zorluklardan dolayı satacağız vaziyet bunu gösteriyor. Yem fiyatları almış başına gidiyor yem alacak durumumuz kalmadı. Bundan dolayı yonca ekmiştik bundan dolayı da yoncalarımız söküldüğü için hayvanlarımız aç kalacak. Zaten zor günler geçiren hayvancılık ve arıcılık sektörü bitme noktasına gelecek. Bunun da en büyük zararı da biz görmüş bulunuyoruz şu anda."

Kaynak: ANKA

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