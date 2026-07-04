Çiftçiler Sıcak Yaz Günlerinde Serinliğe Kavuştu - Son Dakika
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Çiftçiler Sıcak Yaz Günlerinde Serinliğe Kavuştu

04.07.2026 12:42
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Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, zorlu yaz şartlarından sonra havuzda serinliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde köyde bağ, bahçe ve tarlalarda zorlu şartlar altında çalışan çiftçiler ve vatandaşlar, sıcaktan korunmak ve yorgunluklarını atmak için kendi imkanlarıyla havuz yaptı.

Dağlardan gelen ve adeta buz gibi akan doğal kaynak suyu ile doldurulan havuz, tarladaki mesai sonrasında köylülerin ve çocukların ilk durağı oluyor. Yoğun iş temposunun ardından sıcaktan bunalan bazı çiftçiler ise hiç vakit kaybetmeden elbiseleriyle birlikte kendilerini havuzun serin sularına bırakıyor. Suya atladıktan sonra bütün yorgunluklarını unuttuklarını belirten köylüler, kendilerini sanki sabahtan beri hiçbir iş yapmamış gibi zinde hissettiklerini ifade ediyor.

Salih Kavak, havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bağ ve bahçede çalışıyoruz. Çalıştıktan sonra çok yoruluyoruz. Köyümüzde bulunan bu doğal kaynak suyu buz gibidir. İşimiz bittikten sonra yorgunluğumuzu atmak ve serinlemek için bu havuzu dolduruyoruz. Hatta o kadar sıcak ki bazen tarladan gelir gelmez üzerimizi bile değiştirmeden direkt elbiselerimizle suya atlıyoruz. Ancak böyle kendimize gelebiliyoruz, burası bizim için büyük bir nimet" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler Sıcak Yaz Günlerinde Serinliğe Kavuştu - Son Dakika

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