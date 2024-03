Çiftçilere yapılan destek ödemeleri eleştirildi

Yerel

Edirneli üretici Erdal Akgün, mazot ve gübre desteğinin çiftçilere nakit ödenmemesini eleştirdi. Akgün, "Yine harcanan çiftçi oluyor. Almış olduğu destekleri bazı yerlerden ilaç, gübre, tohumluk almadığı halde almış gibi gösterip çiftçimiz 100 bin lira destek alacaksa bunun 85- 90 bin liraya düşmüş olduğunu görüyoruz. Çünkü parasızlık çiftçimize her türlü yolu denetiyor" dedi.

Edirneli üretici Erdal Akgün, çiftçilere yapılan destek ödemeleriyle ilgili uygulamayı eleştirdi. Akgün, şunları söyledi:

"DESTEKLERİN NAKİT ÖDENMEMESİ ESNAFI ÜZÜYOR"

"Uzun zamandan beri beklemiş olduğumuz destekler bir hafta on günden beri T.C. kimlik numaralarına göre yatırılıyor ama daha önceden almış olduğumuz destekler tarım kenti olan Edirne'de esnaf tarafından bir rahatlama hissediliyordu. Restoranından, giyim kuşamından her şeyinden esnafımız rahatlıyordu. Bu yıl desteklerin nakit ödenmemesi hem esnafı üzüyor hem de biz çiftçileri üzüyor. Tarlasına tüm masrafları yapmış sadece hasada girecek çiftçilerimiz, ayçiçeği ekimini bitirmiş olan çiftçilerimiz var. Biz para beklerken 'Sadece mazot, gübre ilaç ve tohumlukta bu parayı kullanabilirsin' diyorlar. Bu bizim hepimizi üzdü. Böyle olmamalı, devletimizi idare eden insanlar çıkıp bunları açıkça konuşmalı bizim paraya ihtiyacımız var. Yine harcanan çiftçi oluyor. Almış olduğu destekleri bazı yerlerden ilaç, gübre, tohumluk almadığı halde almış gibi gösterip çiftçimiz 100 bin lira destek alacaksa bunun 85- 90 bin liraya düşmüş olduğunu görüyoruz çünkü parasızlık çiftçimize her türlü yolu denetiyor. Tarım kenti Edirne'de bu olaylarla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyorum."