Üye Girişi
Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika

Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı

19.02.2022 00:58
Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı

Adıyaman'da, Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı.

Adıyaman'da, Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı.

Adıyaman'da çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında desteklemeler sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yem bitkisi tohumluk dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve üreticiler katıldı.

Programda konuşma yapan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, " İlimizde çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında yonca eken çiftçilerimize dekara 90 TL, silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 TL ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 TL destek verilmiştir. 2021 yılında İlimiz genelinde 342 çiftçimize 1 milyon 65 bin 36 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca 2022 yılında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde ekilmek üzere toplam, 14 bin 875 kilo Macar Fiği, bin kilo yonca, 4 bin kilo Haymix ve bin kilo süt otu tohumu olmak üzere toplam 20 bin 875 kilo tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Sözlerinin devamında dağıtımı gerçekleştirilen yem bitkisi tohumlarının toprakla buluşmasıyla yıl içinde toplamda 2 bin 40 dekarlık yem bitkisi ekilişi ile 6 bin 612 ton yeşil ot (kaba yem) elde edilmesi beklendiğini ve bu sayede de bölge ve Ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı Adıyaman'da çiftçilere yaklaşık 21 ton tohum dağıtıldı Adıyaman'da çiftçilere yaklaşık 21 ton tohum dağıtıldı Başkan Turanlı'dan çalışanlarına promosyon müjdesi Başkan Turanlı'dan çalışanlarına promosyon müjdesi

Türk Lirası, Adıyaman, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement