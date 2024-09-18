Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi - Son Dakika
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Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi

Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi

Afyonkarahisar'da çiftçilere yeni tarımsal destekleme modeli ve üretim planlaması anlatıldı.

18.09.2024 09:59
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy ve beldelerdeki çiftçilere 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' anlatıldı.

Eğitim çalışmasının Susuz, Gebeceler, Anıtkaya, Işıklar, Sülümenli, Alcalı, Kaplanlı, Burhaniye, Bostanlı, Saadet, Yarımca, Omuzca, Gözsüzlü, Kızıldağ köy ve beldelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmayla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde ülkemiz için stratejik öneme sahip 13+1 ürün belirlemiştir. Yeni destekleme modelinde, desteklemeler 3 kaleme indirilmiştir. Bunlar temel destek, planlı üretim desteği, üretimi geliştirme desteğidir.

İlimizde bakanlığımızın seçtiği 13+1 ürünü ekenler, temel desteğe ilaveten planlı üretim desteklemesinden faydalanabilecektir. Yeni Hayvancılık Destekleme Modeli Temel Hayvancılık Desteği ve Ürün Geliştirme Desteği olmak üzere 2 başlıkta toplanmıştır. Bu çerçevede desteklemeler temel, yönlendirici ve verimlilik kriterlerine göre verilecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

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