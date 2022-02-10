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Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak - Son Dakika

Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak

10.02.2022 10:10
Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak

Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine yeni mesire ve piknik alanları kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine yeni mesire ve piknik alanları kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Durmuş, ilçedeki köylerin doğa ile iç içe olduğunu hatırlattı. Buralarda vatandaşların özellikle hafta sonları dinlenecekleri alanlar oluşturmak istediklerini ifade eden Durmuş, "Mevcuttaki mesire ve piknik alanlarına ilave olarak İlyasköy ve Çukurköy'de, muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonucu Çiftlikköy il Genel Meclis üyeleri olarak verdiğimiz önergemiz mecliste görüşülerek şubat ayı meclis oturumlarımızda karara bağlandı. Sonrasında gerekli yasal prosedür ve idaremizin teknik çalışmaları devam etmekte. Burada vatandaşımızın piknik yerindeki ihtiyaçları da göz önüne alınarak planlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa zamanda planlamalar tamamlanarak saha çalışmaları başlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda buralarda köylülerimizin de ürünlerini satabilecekleri alanları da düşünüyoruz. Çevreye zarar vermeden vatandaşımızın da rahatça, güvenle dinlenecekleri alanları zaman içerisinde ilçemizde artıracağız" diye konuştu.

Durmuş, alanların yaz aylarında kına gecesi, sünnet gibi cemiyetler için de kullanılacağını kaydetti. - YALOVA

Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak

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Çiftlikköy, Yalova, piknik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftlikköy'e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak - Son Dakika
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