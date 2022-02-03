Üye Girişi
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret - Son Dakika

Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret

03.02.2022 09:49
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 4 Şubat tarihinde yaşanan çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerini ziyaret etti.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 4 Şubat tarihinde yaşanan çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yunus Buzbuz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile 4 Şubat 2020 yılında Van-Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden Kerem Tural, Emirhan Kaymaz, Mevbure Tosun, Muhteber Alav, Ramazan Akyol ve Veli Ereyli'nin ailelerini ziyaret eden Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, şehitler için dua etti. - VAN

Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret
Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret

YORUMLAR
500

Ömer Tuğrul, Bahçesaray, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement