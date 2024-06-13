Çiğli Belediye Başkanı İşçi Çıkarmalarını Açıkladı

Yerel

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye şirketlerinden işçi çıkarılmasına ilişkin, "Devlet desteğini hakkı oranında alamayan belediyelerin eli kolu bağlandı. Aldığımız kararın nedenlerini biz yaratmadık; bunu yapmaya mecbur kaldık, mecbur bırakıldık" açıklamasını yaptı.

Başkan Yıldız, Çibel ve Çiğli Gıda'dan 147 işçinin iş akdine son verilmesinin gerekçelerini bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla kamuoyunun bilgisine sundu. Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"İhtiyaç fazlası toplam 672 kişiye iş başı yaptırılmış"

"Belediye Başkanlığı için yola çıktığım ilk günden itibaren, emek ve emekçiden yana tavrımı çok net ortaya koydum. Bunu kamuoyu da mesai arkadaşlarım da gayet iyi biliyor. Göreve geldiğimizde gördük ki; son bir yılda Çibel'e 502 kişi, Çiğli Gıda şirketine ise 117'si sonradan Çibel'e geçirilmek üzere 287 kişi işe alınmış. Yani ihtiyaç fazlası toplam 672 kişiye iş başı yaptırılmış. Yerel seçim sürecinde adaylığımın açıklanması sonrasında da yoğun işe alımlar gerçekleştirildiğini tespit ettik. Aralarında İzmir ve Çiğli'de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar işe gelmeyenler yer alıyor. Belediyemiz mali yapısının, tıpkı birçok belediyede olduğu gibi, bu ihtiyaç fazlasını ve istihdam zafiyetini taşıyacak gücü maalesef yok. Merkezi idarenin yerel yönetimleri de içine sürüklediği ekonomik darboğaz ve belediyedeki yanlış ve yersiz istihdam politikaları, Çiğli'de de bu mecburiyeti doğurdu. Ülkenin karabasanı haline gelen ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. Devlet desteğini hakkı oranında alamayan belediyelerin eli kolu bağlandı. Aldığımız kararın nedenlerini biz yaratmadık; bunu yapmaya mecbur kaldık, mecbur bırakıldık.

"Bu arkadaşlarımız için de köprü olacağız"

Halkımız da mesai arkadaşlarım da biliyor ki, bir insanın emeği ve umuduyla oynayacak yaradılış ve zihniyette değilim. Belediyeciliği A'dan Z'ye tüm dinamikleriyle bir ekip işi olarak görüyorum. İşten ayırmak zorunda olduğumuz bazı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Yeni işe alımlar gerçekleştireceğimiz zaman geldiğinde önceliğimiz mutlaka onlar olacak. Organize sanayi bölgeleri gibi güçlü yapılarla, iş dünyası temsilcileri ve bileşenleriyle istihdam alanında örnek iş birliği içindeyiz. An itibarıyla bu arkadaşlarımız için de köprü olacağız. Yeni iş fırsatları yaratacak, mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışacağız. Yola çıktığım ilk günden itibaren belediyemizin ekonomisi ile ilgili kaygılarımı dile getirdim. Önce bu noktada bir disiplin sağlanmasının ilçemize hizmetin devamlılığı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladım. Bu zorluklarla mücadele edecek kararlılıkta olduğumu da ifade ettim ki sözümün arkasındayım. Çiğli'ye hizmet ederken ve belediye işleyişinde hiçbir zafiyete yer vermeden; aynı yanlışlara düşmeden, tüm ekonomik güçlüklere rağmen emeği, emekçiyi kollayarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."