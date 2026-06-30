Çiğli Belediyesinden İddialara Yanıt: Arkasında Duramayacağımız Tek Adımımız Yoktur

(İZMİR) – Çiğli Belediyesi, kooperatif süreci ve Kaklıç Mahallesi'ndeki depo ruhsatına ilişkin iddialara yönelik yaptığı yazılı açıklamada, tüm işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, kamu zararının tahsili için hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Çiğli Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan kooperatif süreci ve Kaklıç Mahallesi'ndeki depo ruhsatına ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yıllardır devam eden kooperatif sorununa kamu yararı gözetilerek çözüm odaklı yaklaşıldığı, kamu zararının giderilmesi amacıyla yargıya başvurulduğu, depo ruhsatına ilişkin işlemlerin ise ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

"Arkasında duramayacağımız tek adımımız yoktur" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"

"Bazı basın organlarında çıkan 'Kooperatif ve Depo Ruhsatı' konulu haberlere ilişkin bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Onlarca yıldır kooperatif davası olarak anılan ve biz göreve geldikten sonra köklü çözüm bulmak üzere büyük mücadele verdiğimiz mesele; 1992 yılından bugüne uzanmaktadır ve bir kangren haline gelmiştir. Bugün, haberlere konu olan iddialar, herkes bilmelidir ki yeni ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklı değildir. Tüm iddiaların aksine; göreve geldiğimizden bu yana, kambur haline gelen bu konuya ilişkin olarak; kamu yararı gözetilerek, meclis kararları, idari ve teknik süreçler dahil olmak üzere çözüm odaklı bir süreç işletilmektedir."

Mücadelemiz; 34 yıllık sorunu çözmek için… Haberlerde yer verilen soruşturma izni ise, önceki süreçten farklı olarak; kamu zararının tahsil edilmemesine ilişkin iddiaları içermektedir. Ancak; vurgulamak ve altını çizmek gerekir ki; soruşturma süreci öncesinde, Belediyemiz tarafından gerekli hukuki süreç başlatılmış ve kamu zararının giderilmesine yönelik yargıya başvurulmuştur. Öte yandan; 1998 yılında Belediyemiz ile kooperatif arasında imzalanan sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, tazminat başta olmak üzere; mahrum kalınan kira gelirleri ve diğer tüm zararların tazmini istemiyle idaremiz tarafından dava açılmıştır ve süreç devam etmektedir.

Hiçbir usulsüzlüğe geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kaklıç Mahallemizde bulunan; 185 parseldeki yapı için verilen depo ruhsatı ile ilgili işlemler ise tümüyle ilgili yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır. Söz konusu işyeri, yapı ruhsatını geçtiğimiz dönem, 23.11.2022 tarihinde almıştır. Yine 02.08.2022 tarihinde alınan İl Tarım Müdürlüğü görüşü de deponun tarım arazisi üzerine yapılabileceğini desteklemiştir. Bizim dönemimizde ise, söz konusu işyeri, ruhsat başvurusu yapmış; ilgili yönetmeliğe dayanarak kendilerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Ardından; süresi içinde yapılan inceleme ve denetimlerimizde eksikler tespit edilmiş ve ruhsatları iptal edilmiştir.

İşletme, idari cezanın yanı sıra; 24 Milyon TL para cezası ile birlikte mühür işlemi uygulanarak, faaliyetten men edilmiştir ve 1,5 yıldır kapalıdır. Tüm iş ve işlemler, kamu yararı ile yasalar temelli ilerletilmiştir. 31 Mart 2024 tarihinden bu yana; ilçemizin yerel yönetimini üstlendiğimiz ilk andan itibaren; dönemi, sorumlusu ve kaynağı kim ve ne olursa olsun; çözüm odaklı yaklaşımımız devam etmiştir. Kamuoyu bilmelidir ki; Çiğli Belediyesi olarak; tüm hizmet ve uygulamalarımız tartışmasız biçimde yasalar çerçevesindedir, halkın yararınadır ve veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Çiğli Belediyesi olarak kamu kaynaklarının korunması, belediyemizin hak ve menfaatlerinin eksiksiz şekilde savunulması ve oluşan kamu zararının tahsili amacıyla gerekli tüm hukuki süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."