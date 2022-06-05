Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi

05.06.2022 13:44
Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi

Çiğli Belediyesi, 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir'in duayen gazetecilerinden foto muhabiri Esat Erçetingöz’ün “Flamingo Adası” konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 10 Haziran'a kadar fotoğraf meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Çiğli Belediyesi, 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir'in duayen gazetecilerinden foto muhabiri Esat Erçetingöz'ün "Flamingo Adası" konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 10 Haziran'a kadar fotoğraf meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Esat Erçetingöz'ün objektifinden fotoğrafların yer aldığı "Flamingo Adası" konulu fotoğraf sergisinin açılışı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün katılımıyla Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Fuaye Alanında yapıldı. Sergide, 6 bin 460 metrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'nın en büyük yapay flamingo üreme adası özelliğini taşıyan Çiğli sınırları içerisinde yer alan Flamingo Adası'nda pembe – beyaz renkleriyle anne flamingoların ve yeni doğmuş yavruların birbirinden güzel fotoğrafları yer alıyor.

Deneyimli gazeteci Esat Erçetingöz'ün 3 Haziran Cuma günü açılışı yapılan "Flamingo Adası" konulu fotoğraf sergisi 10 Haziran Cuma gününe kadar Fakir Baykurt Fuaye Alanında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Fotoğraf sergisi açılışında konuşan Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümünde bu güzel sergiye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Gediz Deltası ve Kuş Cenneti turizm açısından Çiğlimiz ve İzmir için büyük bir şans. Sahip olduğumuz bu doğal değerlerin ulusal ve uluslararası mecrada bilinirliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sergisiyle bizlere destek olan değerli gazeteci Esat Erçetingöz'e teşekkür ediyor, tüm İzmirlileri birbirinden güzel fotoğrafları görmek için sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Fakir Baykurt, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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