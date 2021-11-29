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Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı - Son Dakika

Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı

29.11.2021 15:25
Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Farkındayız, Haklarımız Var" konulu söyleşi düzenlendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Farkındayız, Haklarımız Var" konulu söyleşi düzenlendi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde, Fakir Baykurt Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadın müdürler, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve dernekler, kadın muhtarlar ile Çiğli ve çevre ilçelerden çok sayıda kadın katılım gösterdi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avukat Funda Ekin ve Klinik Psikolog Nil Katre Koç, şiddete uğrayan kadınların psikolojik ve hukuki anlamda izleyecekleri yol haritası ile ilgili bilgiler verdi. Söyleşi, katılımcıların merak ettiğini konularla ilgili soru cevap bölümü ile sona erdi.

Başkan Gümrükçü: "Birlikte yürüyeceğiz"

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Başkan Utku Gümrükçü, kadınlara "eşit hak ve özgürlükler mücadelesinde yanınızdayız" mesajı verdi.

Kadınlara yönelik şiddetin en kısa sürede sonlandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kadınların sahip oldukları hakları içselleştirmeli ve saygı duymalıyız. Hayatın herhangi bir alanında karşılaşılan sorunların veya yaşanan ekonomik sıkıntıların sonuçlarının aile ve toplum içerisinde kadına yönetilmesinin önüne geçmeliyiz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların aile, iş ve sosyal hayatta hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için gayret gösteriyoruz. Bu mücadelede en önemli unsurların başında kadınların kendi haklarının bilincinde olması geliyor. Bu doğrultuda, Çiğlili kadınların haklarıyla ilgili bilinç seviyesini yukarılara taşımak adına önemli bir söyleşi düzenledik" dedi. - İZMİR

Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı
Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı

Çiğli Belediyesi, Kasım, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele yolları anlatıldı - Son Dakika
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